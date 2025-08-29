В Национальной гвардии отметили День Конституции

День Конституции РК
3
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Национальной гвардии МВД РК состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 30-летию Конституции Республики Казахстан. В торжественном собрании приняли участие офицеры и сержанты, а также ветераны войск, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В ходе мероприятия личный состав под аккомпанемент Образцово-показательного оркестра исполнил Государственный гимн страны.

С праздничным докладом выступил Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков.

- Конституция – это фундамент нашего государства, основа независимости и устойчивости Казахстана. На военнослужащих Национальной гвардии возложена ответственная и почётная миссия – защита конституционного строя, обеспечение правопорядка, законности и безопасности граждан. Особую признательность хочу выразить ветеранам, которые стояли у истоков создания войск и передают свой опыт молодому поколению офицеров и сержантов. В преддверии Дня Конституции желаю всем военнослужащим крепкого здоровья, стойкости, верности присяге и успехов в службе во имя процветания нашей Родины, – подчеркнул А. Балтабеков.

В преддверии праздника приказами Министра внутренних дел и заместителя Министра внутренних дел - Главнокомандующего Национальной гвардией было награждено около 400 военнослужащих.

Награждение званиями, нагрудными знаками и грамотами военнослужащих, добросовестно исполняющих служебные обязанности и добившихся лучших результатов по службе, провёл лично генерал-майор А.Балтабеков.

Праздничное мероприятие завершилось  концертной программой Ансамбля песни и танца Национальной гвардии.

#Нацгвардия #ДеньКонституции

