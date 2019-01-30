В новом цвете

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Елена Ульянкина, Карагандинская область

К занятиям без звонков привыкают ученики двух гимназий и одной средней школы Шахтинска. Дети и педагоги ориентируются по часам, которые есть в фойе и коридорах учебных заведений. Это новшество вызвало недовольство некоторых учителей и родителей. Открыто свои претензии они озвучивать опасаются, но зато пишут анонимные жалобы.

«С начала третьей четверти наше руководство решило внед­рить так называемую финскую программу во всех школах Шахтинска, – сказано в заявлении родителей учеников гимназии № 5. – Звонки в школах отменили. Дети должны сами смотреть на часы и по времени заходить в класс на урок. Нас, родителей, не оповестили об этом эксперименте, детей не подготовили. Самое обидное, что нам не оставили права выбора. Дети и учителя страдают, школа превратилась в немое и безликое заведение, начальное звено боится далеко уйти от класса, чтобы не опоздать на урок. В итоге учителя вынуж­дены собирать детей на урок по рекреации. Многие ребята перестали ходить в столовую, боясь опоздать на урок. Помогите нашим детям, верните, пожалуйста, звонок в школу».

А вот отзыв педагога одной из экспериментальных школ, размещенный в соцсети: «Сколько можно издеваться над учителями и детьми? Как учитель в начальных классах должен на перемену отпускать детей и потом бегать их собирать?»

Учителей и родителей понять можно. Для них звонок – это обязательный элемент образовательного процесса, который дисциплинирует школьников. А вот у руководителя отдела образования Шахтинска, который стал инициатором нововведения, другое мнение. Чиновник убежден, что звонок – это пережиток прошлого, который детям XXI века не нужен.

– Звонок для современного ребенка стал настолько привычным, что он его не организует и не дисциплинирует, – говорит руководитель отдела образования Шахтинска Николай Онсович. – Он – лишь некая традиция. Ведь отличники и хорошисты и так приходят на занятия вовремя. А двоечники как опаздывали, так и будут опаздывать, независимо от того, прозвенел звонок или нет. Мы решили, что нужно помочь ученикам, особенно начальных классов, ориентироваться в школьном пространстве без звуков. Что мы сделали? В каж­дую из трех школ мы закупили порядка 100 больших часов и развесили их в кабинетах, фойе и коридорах.

Эту идею Николай Онсович позаимствовал в учебных заведениях Финляндии. Здесь чиновник вместе со своими коллегами посетил десятки школ. Он понял, почему финны уже несколько лет занимают лидирующие позиции в международном рейтинге оценки качества образования PISA.

– Финская модель образования предполагает, что любая визуализация, которая есть в школе, должна нести полезную информацию и обучать ребенка, – объясняет чиновник. – И часы не исключение. Они необходимы для того, чтобы ученики младших классов изучали по ним цифры. В целом же часы должны приучить наших детей конт­ролировать свое время: вовремя заходить на урок, выходить из класса и делать это в обыкновенном режиме.

У чиновника есть еще один аргумент за отмену звонков. Он касается мер пожарной безопасности.

– В прошлом году после трагедии в Кемерово мы взяли себе за правило каждую четверть включать пожарную сигнализацию и проверять готовность школ к эвакуации, – продолжает Николай Онсович. – При этом никто из директоров заранее не знал, когда она сработает. Я приходил на работу и писал в нашу группу в WhatsApp сообщение: «Даете сигнал через 15 минут». В это время в каждой школе находились представители отдела образования. Они видели, как дети собираются и эвакуируются. В нормативы школьники не укладывались. Почему? Потому что дети реагируют на звук пожарной сигнализации, как на школьный звонок.

Отмена звонков – это не единственное новшество, которое введено в школах Шахтинска. Здешним педагогам разрешили свободно расставлять парты в своих классах. Благодаря этому работа в коллективе становится более продуктивной, а во время контрольной учителю легче уследить за теми, кто списывает.

– В октябре я участвовал в конференции, на которой выступал профессор из Кореи, – вспоминает чиновник. – Он произнес замечательные слова: «Вы никогда не повысите качество образования до тех пор, пока ваши дети на уроках видят затылки друг друга». Знаете, в Финляндии я увидел более 10 способов расстановки парт. Я рассказал о них нашим педагогам. К примеру, учителя химии и физики отказались двигать парты. Почему? Потому что им это неудобно. Они считают, что ребенок должен проводить опыты, работая сам с собой. А учителя самопознания подняли руки за расстановку парт буквой П. Она наиболее удобна для групповой работы.

В свободное от госслужбы время Николай Онсович преподает историю в 11-х классах одной из средних школ Шахтинска. На своих уроках он часто расставляет парты так, как ему удобно, например, буквой П. Так ученики видят педагога, а он – всю аудиторию целиком.

– Один раз после урока ко мне подошла отличница и сказала, что ей не нравится новая расстановка парт, – приводит пример из собственного опыта Николай Онсович. – Меня это удивило. Я спросил: «Почему?» Она ответила: «Разве Вы не знаете, что отличники должны сидеть за первой партой! А теперь за какой я сижу?» После нее ко мне подошел двоечник и поблагодарил меня. Я спросил: «За что?» Парень ответил: «За то, что теперь мы все равные». Действительно, при новой расстановке парт нет ни первых, ни последних. Понимаете, я хочу сломать стереотип о том, что отличники – это небожители, а двоечникам место на галерке.

По инициативе руководителя отдела образования в экспериментальных школах появилось расписание уроков. Его напечатали крупным шрифтом и повесили в каждом классе рядом с часами. Это помогает детям запомнить порядок уроков, а также время их начала и окончания.

Визуализация особенно важна для учеников нулевых и первых классов, которые еще толком не умеют читать и считать. Но при этом они должны уметь ориентироваться в школьном пространстве: знать, где находятся их класс, столовая, спортзал или туалет.

– В Финляндии я увидел такие школы, этажи которых оформ­лены в разных цветах, – рассказывает глава отдела образования. – Когда мы в финской школе спросили: «Куда вы нас поведете?», то получили ответ: «В желтый сектор». Понимаете, у них нет нумерации этажей. Мы взяли эту концепцию за основу и доработали ее. Например, мы решили, что первый этаж школы будет красным сектором. В коридорах нарисовали красные круги, внутри которых стоит цифра 1. Второй этаж сделали желтым сектором с квадратами. Третий этаж – это зеленый сектор с треугольниками. Они расположены по всему коридору и даже на таб­личках с номерами кабинетов. Что это дает? Так ребенок изучает цифры, цвета и фигуры.

В одной из школ Шахтинска теперь ступеньки помогают детям учить таблицу умножения. Как? Учителя распечатали ее на огромных листах, которыми оклеили лестничные марши. Теперь каждый школьник, спус­каясь или поднимаясь с этажа на этаж, бросает взгляд на таб­лицу умножения и зрительно ее запоминает.

– Понимаете, моя цель – это не отменить звонки или перес­тавить парты, – резюмирует руководитель отдела образования Николай Онсович. – Я хочу соз­дать такую школу, в которой наши дети захотят учиться.

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