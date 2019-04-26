В Нур-Султане дан старт по выплатам АСП

В столице стартовали выплаты АСП. В настоящее время приняты положительные решения по 1 648 семьям, адресная социальная помощь уже выплачена 363 семьям, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
«Выплаты адресной социальной помощи (АСП) в столице Казахстана планируется производить на счета получателей с 26 апреля по 4 мая текущего года», – сообщила сегодня, 26 апреля, руководитель управления занятости и социальной защиты Нур-Султана Сауле Нургожина.
С 1 апреля обратились за назначением АСП 9 725 семей, из них приняты для назначения адресной социальной помощи 2 483, переданы для рассмотрения в районные участковые комиссии 2 417 заявлений, приняты положительные решения участковых комиссий по 1 909 семьям.
В целом АСП нового формата планируется охватить 2 500 семей (более 11 тыс. человек).
Каждому ребенку из числа получателей АСП, в городе Нур-Султан будет произведена гарантированная выплата в размере 21 572 тенге, или 70% прожиточного минимума: детям до 18 лет.
Размер АСП для взрослых членов семьи рассчитывается как разница между среднедушевым доходом семьи и чертой бедности (21 572 тенге). Выплаты планируется производить на счета получателей с 26 апреля по 4 мая текущего года.
Напомним, с 1 апреля упрощена процедура получения адресной социальной помощи, а размер критерия оказания адресной социальной помощи повышен с 50 до 70% от прожиточного минимума.
Консультации специалистов, обученных базе Е-Халық по АСП, можно получить не только в Центре занятости населения, но и в районных акиматах, дополнительно в двух ЦОНах.
Получателей обусловленной денежной помощи АСП, выплата которым была произведена до 1 апреля, – 481 семья, 2915 человек с учетом переходящих с 2018 года. 363 получателям обусловленной денежной помощи, выплата которым назначена до 1 апреля 2019 года, осуществлен перерасчет размера обусловленной денежной помощи за период с 1 апреля 2019 года до конца срока действия заключенного социального контракта и произведена выплата. Необходимо отметить, что получателям безусловной денежной помощи, выплата АСП которым была произведена до 1 апреля, перерасчет производиться не будет.
При назначении АСП из совокупного дохода семьи исключены специальные государственные пособия, назначаемые и выплачиваемые многодетным семьям, имеющим в своем составе четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, ежемесячные государственные пособия, назначаемые и выплачиваемые многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, пособия по инвалидности для детей, стипендии, единовременные выплаты из местного бюджета.
Как сообщили в столичном акимате, с 1 апреля упрощена процедура оказания АСП. Для этого следует предоставить лишь заявление на назначение АСП и документ, удостоверяющий личность (на каждого члена семьи), остальные сведения можно получить из информационных систем, интегрированных в базу Е-халық.
Кроме того, открыта «горячая линия» для потенциальных получателей адресной социальной помощи. Позвонить на бесплатный номер единого контакт-центра 111 можно как с обычного телефона, так и через мобильное приложение Smart Astana.
Адресная социальная помощь (АСП) – это денежная выплата, предоставляемая малообеспеченным гражданам и семьям с низким уровнем дохода, в том числе многодетным семьям, предоставляется лицу или семье со среднедушевым доходом, не превышающим черту бедности в виде безусловной или обусловленной денежной помощи (в городе Нур-Султан прожиточный минимум за I квартал 2019 года – 30 817 тенге, черта бедности на II квартал 2019 года – 21 572 тенге).