В Нур-Султане и Алматы продлили карантин

Под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК, сообщает Kazpravda.kz.
О санитарно-эпидемиологической ситуации в стране доложил министр здравоохранения Е.Биртанов, обстановке в регионах – акимы городов Нур-Султан А. Кульгинов, Алматы Б. Сагинтаев и Шымкент М. Айтенов, а также Кызылординской области – Г. Абдыкаликова, о мерах по практической реализации Дорожной карты занятости – министр труда и социальной защиты населения Б. Нурымбетов, акимы Жамбылской и Карагандинской областей Б. Сапарбаев и Ж. Касымбек, специальному развертыванию территориальных войск – министр обороны Н. Ермекбаев.Госкомиссия в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции приняла решение о продлении до 13 апреля действующего в городах Нур-Султан и Алматы нерабочего режима для всех предприятий и организаций за исключением тех, чья деятельность связана с жизнеобеспечением двух мегаполисов и здоровьем населения.
Госкомиссия согласилась с предложением акима Шымкента о введении карантина
в городе с 21.00 4 апреля.
В целях предотвращения внутрибольничных вспышек инфекций Глава Правительства поручил акимам обеспечить неукоснительное соблюдение санитарных требований в инфекционных, провизорных и карантинных объектах.
По предложению Министерства здравоохранения принято решение о строительстве трех инфекционных больниц из быстро возводимых конструкций в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент.
Министерству индустрии совместно с заинтересованными госорганами на период ЧП поручено принять необходимые меры по обеспечению контроля над производством средств индивидуальной защиты, Министерству здравоохранения и акиматам – выработать отдельный алгоритм безопасности и работы на объектах жизнеобеспечения.
Особое внимание в ходе заседания уделено вопросу качественной реализации Дорожной карты занятости (ДКЗ), в том числе скорейшего начала конкретных проектов в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и других регионах. При этом Глава Правительства поручил акимам обеспечить создание не менее 240 тыс. рабочих мест, применение не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей, создание мобильных рекрутских пунктов для трудоустройства в рамках ДКЗ, привлечение безработных на проекты посредством Электронной биржи труда.
Премьер-Министр подчеркнул необходимость обеспечения работы по открытию счетов гражданам для получения выплаты (42500 тг) по потере дохода в период ЧП.
Госкомиссия рассмотрела вопрос дистанционного обучения школьников в четвертой четверти.
"Министерствам образования и цифрового развития вести мониторинг и методическое сопровождение всего процесса дистанционного обучения", - сказал Мамин.
Рассмотрены вопросы обеспечения продовольственной безопасности, призыва военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных Сил, а также предложения для включения в Перечень видов деятельности в наиболее пострадавших от чрезвычайного положения секторах экономики, которые с 1 апреля по 1 октября будут освобождены от налогов и других обязательных платежей с фонда оплаты труда.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения
в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь
.
Так, в Казахстане запретили
спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили
работу кинотеатров и постановили
не проводить массовых праздников.
В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу
Казахстана в период действия чрезвычайного положения.
С 19 марта было решено ввести карантин
в Нур-Султане и Алматы.
23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры
для недопущения распространения коронавируса.
С 28 марта в Нур-Султане и Алматы было решено ввести дополнительные ограничения
.
Также, с 30 марта в Карагандинской области из-за роста числа инфицированных коронавирусом ввели карантин
в пяти городах: Караганде, Абае, Сарани, Темиртау и Шахтинске. Кроме того, приостановлено движение
пассажирских поездов в Атырау, введен запрет
на въезд и выезд из Кызылорды и по всему периметру Павлодарской области выставили 9 блокпостов
из-за коронавируса.