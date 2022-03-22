Общество
В Нур-Султане отмечают Наурыз мейрамы

22 марта на более чем 20 площадках столицы проводится празднование Наурыз мейрамы. Несмотря на снежную погоду, горожане семьями выходят на площади и вместе участвуют в народных гуляниях, радуясь наступлению главного праздника весны, передает Kazpravda.kz со ссылкой официальный сайт акимата Нур-Султана.

Накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы, отметив, что это священный праздник благополучия, единства, милосердия и взаимоуважения. Президент пожелал, чтобы сегодняшний праздник положил начало новым преобразованиям, а Казахстан оставался сильным и сплоченным государством.

Также жителей столицы с Наурызом поздравил аким города Алтай Кульгинов.

«Горожане всегда по-особенному ждут этот светлый праздник, который также является символом благополучия, семейных и культурных ценностей, единения народа, когда люди протягивают руку помощи ближнему. В эти праздничные дни мы продолжаем акцию по раздаче продуктовых корзин малоимущим гражданам. В городе же определили более 20 точек, в том числе в жилых массивах для празднования Наурыз мейрамы», - отметил аким.

Главные культурно-спортивные мероприятия организованы на площади «Қазақ елі», в парке «Жастар», на Аллее писателей, в парках «Ататюрк», «Коктал», на площадках ЭКСПО и Demalys Promenade. Кроме того, народные гуляния проводятся во всех жилых массивах города с целью охвата празднованиями всех жителей столицы.

«Сегодня у нас проводятся мероприятия в честь национального праздника – Наурыз мейрамы. По району Байконыр празднования проводятся на 5 локациях: в парке «Ататюрк», на Аллее писателей и в трех жилых массивах. Например, в парке установлены юрты, организована концертная программа, проводятся соревнования по национальным видам спорта. В каждой юрте можно увидеть театрализованные представления, с утра гостям раздавали Наурыз коже и плов», - рассказала заместитель акима района Байконыр Шугыла Кудайбергенова.

На всех локациях по городу установлены качели-алтыбакан, юрты, украшенные национальным убранством, накрыт богатый дастархан с угощениями традиционной казахской кухни – бауыраками и Наурыз-коже. Для гостей праздника организована насыщенная концертная программа, в которой принимают участие популярные артисты отечественной эстрады, в числе которых – Ұлықпан Жолдасов, Дос, Кайрат Баекенов, Гульнур Оразымбетова, Алишер Каримов, Бейбит Корган, а также коллективы столичных театров.

По традиции во время народных гуляний проводятся и состязания по национальным видам спорта. Желающие борются за звания сильнейших в асық ату, қол күресі, арқан тарту, гиревом спорте и т.д. Победителям вручают ценные подарки.

«Радует, что в этом году Наурыз у нас в столице отмечается с таким размахом. Все очень здорово организовано, угощают вкусным Наурыз коже. Хороший концерт, даже соревнования проводятся. Мы пришли на праздник всей семьей, чтобы разделить эту радость со всеми жителями города», - сказал астанчанин Нурсултан.

В этот день гостями праздника стали не только жители города, но и гости из других регионов и даже стран.

«Меня пригласили на такой замечательный праздник. Я очень рад находиться здесь в Нур-Султане. Поздравляю всех казахстанцев с Наурызом. Желаю всем крепкого здоровья, процветания и спокойствия вашей стране», - сказал гость праздника Санжай Биди.

Стоит отметить, что горожане также проявили инициативу и во дворах своих домов установили юрты, накрыли дастархан и зазывали присоединиться к празднованиям всех прохожих. Угощали гостей чаем из самоваров, бауырсаками и пловом.

К слову, в этом году по инициативе столичного акимата Наурыз проводится под лозунгом «Қайырымды істер».

В рамках праздника в городе инициированы акции, посвященные добрым делам, раздаются продуктовые корзины нуждающимся. С 1 марта продуктовые наборы получили более тысячи нуждающихся семей. Помощь в осуществлении благотворительной деятельности оказывают предприниматели, волонтеры и неравнодушные горожане. В канун национального праздника Наурыз мейрамы продуктовые наборы розданы более 600 семьям, среди которых малообеспеченные, многодетные семьи, также одинокие пенсионеры и другие социальные категории населения. Такие акции были проведены 1 марта – в День благодарности, 8 марта – в Международный женский день, где более 500 семей получили продуктовые корзины.

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