В Нью-Йорке вспыхнули протесты после победы Трампа на выборах

США
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Демонстранты не согласны с политикой Трампа по поводу массовой депортации нелегальных мигрантов

Фото: theguardian.com/world

После победы Трампа на президентских выборах в Нью-Йорке вспыхнули протесты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Сотни людей прошли маршем по центру Манхэттена. Они скандировали лозунги и несли плакаты с надписью: «Защитим нашу свободу и будущее».

Демонстранты не согласны с политикой Трампа по поводу массовой депортации нелегальных мигрантов.

Во время предвыборной кампании республиканец заявил, что одним из его приоритетов после вступления в должность будет усиление защиты границ от нелегалов.

По оценке The Wall Street Journal, из США на историческую родину могут отправить до 20 млн человек.

 

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по времени Астаны. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства, Трампу сразу начали поступать поздравления иностранных лидеров.

Дональд Трамп стал 47-м президентом США и первым президентом штатов за более чем 120 лет, который победил во второй раз после перерыва.

Помимо президента и вице-президента, американцы выбирали треть Сената, всю Палату представителей Конгресса и губернаторов 11 штатов и 2 территорий.

 

#США #Трамп #протесты #Нью-Йорк

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