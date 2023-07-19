В области Жетысу выбрали лучших товаропроизводителей

Экономика, Общество
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Дина Боранбаева

Лучшие товаропроизводители представят регион на республиканском конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана», а также определили лидеров проекта «Одно село – один продукт».

фото Дмитрия Ерофеева

В региональном этапе конкурса «Лучший товар Казахстана» приняли участие порядка тридцати предпринимателей со всех уголков края. Среди них как крупные компании, известные далеко за пределами региона и обеспечивающие работой сотни людей, так и частники, только начинающие путь в бизнес. На суд жюри представили строительные материалы, продукты питания, средства гигиены для детей и женщин, одежду, ювелирные украшения и даже лепсинский мед экспортного класса.

Подобные мероприятия популяризируют продукцию не только в масштабах региона и страны, но и за ее пределами. Кроме того, здоровая конкуренция способствует повышению качества производимых товаров и поиску новых бизнес-решений, считают участники.

– Наш продукт полностью гипоаллергенный, – подчеркивает руководитель предприя­тия по промывке, покраске и прочесыванию шерсти из Каратальского района Сагатбек Амергалинов, демонстрируя разноцветные облачка. – Изум­рудный цвет шерсти получаем при помощи обычной «зеленки», желтый – куркумы и моркови, а бордовый – от свек­лы. Наш товар приобретают в основном производители постельных принадлежностей, а также мастера войлоковаляния. Постоянно пробуем различные технологии. Например, из недооцененной шерсти местных темных баранов изготовили красивую натуральную ткань без использования краски. А вообще в наших планах – открытие крупной шерстяной фабрики на 200 рабочих мест.

Всесторонняя поддержка предпринимательства – один из приоритетов государства, подчеркнул аким области Жетысу Бейбит Исабаев, поздравляя победителей регио­нального этапа конкурса. Их определяли по трем номинациям: лучшие товары производственного назначения, продовольственные и товары для населения. В каждой категории награды получили по три конкурсанта. Таким образом, представлять бизнес-сообщество области Жетысу на республиканском уровне будут 9 компаний, в чис­ле которых – производители цемента и лакокрасочных изделий, молочной продукции и hand-made вещей из войлока.

Не менее разнообразные товары представили на выставке национального проекта «Одно село – один продукт». Он проходит в стране впервые. Участие в областном туре приняли порядка пятидесяти индивидуальных предпринимателей, не побоявшихся пойти за мечтой и развивать любимое дело.

На длинных выставочных рядах – кожаная обувь и деревянная посуда, гипсовые поделки и лекарства из семиреченских трав, натуральное мыло и запатентованный биогумус с удобрениями, модные нынче национальные головные уборы – кимешек и такия – ручной работы и даже цветы с рассадой. Для большинства участников – это первый выход «в свет», который дает возможность рассказать о себе широкой публике, узнать о мерах господдержки и наладить деловые связи.

Проект «Одно село – один продукт», уверена председатель областного Совета деловых женщин Римма Салыкова, будет способствовать развитию производства в малых населенных пунктах с учетом особенностей региона. Что немаловажно – востребованные товары выпускают из местного сырья и задействованы в деле сельские жители.

По итогам выставки было определено десять лучших идей. В числе лидеров конкурса – креативный кулинар Александра Аргынбаева. Юрист по образованию, имея 9-летний опыт службы в ВДВ, в декретном отпуске она всерьез увлеклась выпечкой. Постепенно стала продавать замороженные полуфабрикаты собственного производства и десятки видов готовых блюд. Год за годом любимое дело расширяется: сейчас мама четверых детей готовит фуршеты, а также модные гастробоксы, придумывает авторские блюда, преподает кулинарные курсы. А вот на конкурс пришла впервые.

– Эта выставка уже дала мне много новых навыков. Я стала уверенней, научилась предлагать свой продукт. Такие мероприятия дают хорошую возможность для роста, – считает Александра Аргынбаева. – За эти годы в любимом деле я накопила немало знаний и опыта и при поддержке государства смогла бы открыть цех, набрать команду и дальше продвигать свой продукт, обучать людей. Надеюсь на победу в конкурсе и исполнение своей мечты.

В дальнейшем, поясняют в региональной Палате предпринимателей, из десятка будут определены три финалиста, которые поделятся своими успехами на республиканском этапе национального проекта «Одно село – один продукт». Его победителей ждет помощь с продвижением продукции на внутреннем и внешнем рынках, маркетинговое и методологическое сопровождение, а также обучение и менторство партнеров проекта из Японии.

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