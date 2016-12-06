Экономика
В обуви отечественного производства пришел Назарбаев на День индустриализации
Ксения Воронина
Президент РК Нурсултан Назарбаев пришел на День индустриализации в обуви, произведенной в Алматы. Об этом он сообщил во время телемоста, передает Kazpravda.kz.

"Я купил вашу обувь, ноги поднимать не буду, чтобы показать, но я сижу в ваших ботинках. Я призываю всех казахстанцев поддержать нашу легкую промышленность и покупать отечественный товар. Я желаю вам производить обувь, быть конкуретоспособными и не уступать по качеству итальянцам и французам", – сказал Глава государства, запуская производство модельной обуви ТОО "Казлегпром-Алматы". 

Всего Елбасы дал старт запуску 23 индустриальных проектов, в том числе запущены модернизированная доменная печь № 4 АО "АрселорМиттал Темиртау", вторые пути на участке Алматы – Шу, а также паромный комплекс в порту Курык АО "НК "КТЖ".

58469f88512021481023368.jpg

"Разрешаю запуск! Все эти проекты очень важны для нас. Темиртаусцам не успел сказать свой привет, давно не был. Карагандинский металлургический комбинат – первенец черной металлургии нашей страны, один из лучших предприятий бывшего СССР – должен выйти на 6 миллионов тонн стали в год. На это дает большую надежду запуск после капитального ремонта четвертой доменной печи – самой большой. Передаю большой привет всем вам", – сказал он.

58469fa31571c1481023395.jpg

"Транспортные объекты для нас очень важны по программе "Нурлы жол". Вторые пути Шу – Алматы увеличивают проход поездов в 2 раза, мы давно этого хотели. Раньше не было средств, сейчас наконец осуществили. Курык – это для нас выход на Кавказ, в Европу – тоже долгожданный проект. Очень важный для строительства, для индустриализации. Я поздравляю вас всех с этим большим успехом накануне 25-летия независимости. Это подарок нашей стране! Желаю здоровья и успехов в работе! Запускайте объекты!" – отметил Назарбаев.

Также Лидер нации прокомментировал запуск проекта "Реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ – комплекс глубокой переработки нефти".

"Атырауский НПЗ – очень важное предприятие для страны. При сегодняшних не очень приятных ценах на энергоносители переработка нефти и газа является главной нашей целью. Это главный пункт индустриализации страны – переработать имеющееся сырье. Ваш завод – крупнейший и не дешевый, дорогой проект, и мы обязательно доведем его до конца, и вторую очередь тоже. Дальше займемся нефтехимией. Также и в Атырауской области. Спасибо вам, желаю успеха, запускайте предприятие", – сказал Глава государства.

Популярное

Все
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
Окаменелость рыбы с акватории реликтового океана Тетис нашли близ Нур-Султана
Миграционный «маятник»
Каким должен стать финсектор Казахстана к 2030 году
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Казахстане – данные на июль
Браво, Елена!
«Болевые точки» Алматы
Пайзы времен Золотой Орды
Удерживать и не поднимать
Переобучат и трудоустроят
Как бороться с саранчой
О полицейских буднях
Чтоб товары не дорожали
Шанс еще есть
Смерть ребенка — высшая проблема
Праздник в честь земляков
Дорога в облака
Победа ко Дню столицы
Наши юниоры на кортах
Посол разъяснил ситуацию
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Почему жители аргентинского города Росарио многое знают о Казахстане
До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Причины роста цен на продукты по всей планете назвал глава Минсельхоза
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Перепил, убил – в тюрьму
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июля
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
19-летний парень сорвался с горы в Бурабае
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
Домбра – всему голова
Идея бюджета народного участия "зашла" в Алматы
Премьер-министр Казахстана прибыл в Екатеринбург
Население стареет в ряде регионов Казахстана
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов

Читайте также

Экономика
АО «KEGOC»: опережающее развитие НЭС Казахстана сейчас – тр…
Экономика
«Голубое» поголовье
Экономика
Каким должен стать финсектор Казахстана к 2030 году
Поездки , Правительство , Экономика
Число иностранных туристов растет в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]