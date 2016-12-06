В обуви отечественного производства пришел Назарбаев на День индустриализации
Ксения Воронина
Президент РК Нурсултан Назарбаев пришел на День индустриализации в обуви, произведенной в Алматы. Об этом он сообщил во время телемоста, передает Kazpravda.kz.
"Я купил вашу обувь, ноги поднимать не буду, чтобы показать, но я сижу в ваших ботинках. Я призываю всех казахстанцев поддержать нашу легкую промышленность и покупать отечественный товар. Я желаю вам производить обувь, быть конкуретоспособными и не уступать по качеству итальянцам и французам", – сказал Глава государства, запуская производство модельной обуви
ТОО "Казлегпром-Алматы".
Всего Елбасы дал старт запуску 23 индустриальных проектов, в том числе запущены модернизированная доменная печь № 4
АО "АрселорМиттал Темиртау", вторые пути на участке Алматы – Шу, а также паромный комплекс в порту Курык
АО "НК "КТЖ".
"Разрешаю запуск! Все эти проекты очень важны для нас. Темиртаусцам не успел сказать свой привет, давно не был. Карагандинский металлургический комбинат – первенец черной металлургии нашей страны, один из лучших предприятий бывшего СССР – должен выйти на 6 миллионов тонн стали в год. На это дает большую надежду запуск после капитального ремонта четвертой доменной печи – самой большой. Передаю большой привет всем вам", – сказал он.
"Транспортные объекты для нас очень важны по программе "Нурлы жол". Вторые пути Шу – Алматы увеличивают проход поездов в 2 раза, мы давно этого хотели. Раньше не было средств, сейчас наконец осуществили. Курык – это для нас выход на Кавказ, в Европу – тоже долгожданный проект. Очень важный для строительства, для индустриализации. Я поздравляю вас всех с этим большим успехом накануне 25-летия независимости. Это подарок нашей стране! Желаю здоровья и успехов в работе! Запускайте объекты!" – отметил Назарбаев.
Также Лидер нации прокомментировал запуск проекта "Реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ – комплекс глубокой переработки нефти".
"Атырауский НПЗ – очень важное предприятие для страны. При сегодняшних не очень приятных ценах на энергоносители переработка нефти и газа является главной нашей целью. Это главный пункт индустриализации страны – переработать имеющееся сырье. Ваш завод – крупнейший и не дешевый, дорогой проект, и мы обязательно доведем его до конца, и вторую очередь тоже. Дальше займемся нефтехимией. Также и в Атырауской области. Спасибо вам, желаю успеха, запускайте предприятие", – сказал Глава государства.