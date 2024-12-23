Новый зимний городок «Бухарест» открыли в Астане

Он расположился в районе Нура рядом с ЖК «Зеленый квартал»

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В новом общественном пространстве астанчан ждут каток, снежные горки и другие зимние развлечения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата

«Наша компания и акимат района Нура официально открыли парк «Бухарест» – самый первый зимний городок, который размещен в этом районе. Здесь имеется каток, горка, потрясающая семиметровая елка. Сам парк украшен новогодним декором. Мы приглашаем всех жителей и гостей столицы посетить общественное пространство», – сказал представитель BI Group, руководитель проекта Бауыржан Салыков.

Особое внимание организаторы уделили созданию праздничной атмосферы: посетителей встречали сказочные персонажи – Гринч, Грин Санта, Снегурочка, эльфы и зайчики. Для юных гостей была подготовлена насыщенная развлекательная программа. Артисты исполнили танцевальное и театральное представления.

«Мы очень рады, что появилось новое общественное пространство с катком, горкой и праздничной елкой. Зимние развлечения особенно радуют наших детей. Думаю, сейчас мы будем проводить больше времени на свежем воздухе», — поделилась впечатлениями жительница района Айдана.

В праздничные дни жители столицы смогут собираться здесь с родными и друзьями, чтобы насладиться уютной атмосферой и весело провести время.

18 декабря в столице прошла торжественная церемония зажжения свыше 30 праздничных елок. В мероприятии приняли участие более 15 тысяч человек.