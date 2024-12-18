Свыше 30 новогодних елок одновременно зажгли в Астане

Столица
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На всех локациях организовано множество развлечений

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Сегодня, 18 декабря, в Астане состоялась торжественная церемония зажжения свыше 30 праздничных елок столицы. В мероприятии приняли участие более 15 тысяч человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата

На всех локациях организовано множество развлечений: ледовые катки, горки, МАФы (малые архитектурные формы), фотозоны и многое другое.

Самые высокие 25-метровые новогодние елки зажглись на парковке стадиона «Астана Арена» и на площади монумента «Қазақ Елі». 25-метровая елка на парковке стадиона «Астана Арена» украшена световыми декоративными снежинками и узорами, 2 500 игрушками в желтом и красном оттенках, гирляндами и др. На макушке ели использована световая снежинка размером 2 метра.

Во время зажжения елки для жителей и гостей столицы была организована концертная программа с участием Қайрата Баекенова, Рината Малцагова, AYREE, детского хора и танцевальных коллективов, новогодняя ярмарка, горки, каток, лабиринт, фуд-корт, тематические фотозоны и др. Для детей организована детская программа с аниматорами и подарками.

Также, в районе Нура сегодня елки зажглись еще на восьми локациях: в Центральном парке, в сквере ЖК «Зеленый квартал», в сквере Айгыржал в жилом массиве Уркер, возле торгово-развлекательных центров «Сарыарка», «Керуен сити», «Азия парк», «Хан Шатыр» и ЦСО «Айланд» и на пересечении улиц Сыганак и Ч. Айтматова.

В районе Сарайшык во время зажжения елки на площади Қазақ елі горожан ожидала праздничная программа, аниматоры для детей, и различные игры. Посетители пели, танцевали, катались на горке и катке, делали фото на память у специально установленных фотозон в виде больших рамок. На самой локации установлены 2 ледовых катка, горка с двумя скатами, новогодняя елка высотой в 25 метров, МАФы и светоиллюминационные панно.

Также в районе Сарайшык новогодняя елка зажглась на железнодорожного вокзала «Нұрлы Жол».

В районе Алматы новогодние елки зажглись на территорий Дворца школьников по проспекту Тауелсиздик, на территории спортивного комплекса «Sana Sport», в парке «Алма» по улице Рыскулбекова, возле Astana Music Hall (кувшин) и по проспекту Кошкарбаева 80/1.

В районе «Есиль», на территории ЭКСПО, засияла 23-метровая новогодняя ёлка. Ёлка украшена более чем 4 000 игрушек, среди которых шары диаметром от 15 до 40 см, гирляндами и др. На территории открыты горки и каток, жители и гости столицы могут сделать фотографии на фоне малых архитектурных форм в виде сказочных персонажей.

В районе Байконыр 5 великолепных новогодних елок украсили следующие места: территория Дворца Жастар, парк им. К. Ататюрка на ул. Ж. Ташенова, в жилых массивах «Өндіріс» (пересечение ул. Акбидай и Кеменгерулы) и «Кирпичный» (пересечение ул. Чехоева и Жолымбетской), дачном массиве «Қоянды». Кроме того, в районе установлены две пятиметровые конусные елки по адресам Кеншилер 5 и Досмухамедулы 6.

В районе Сарыарка засияли 6 елок разной высоты от 3 до 18 метров, это: Городская площадь, территория сквера на проспекте Богенбай батыра, 43, в парке «Коктал», на набережной реки Есиль и по улице Юбилейная, 22.

Также свою работу начнут зимние городки с катками, горками, новогодней ярмаркой и т. д.

 

#Астана #праздник #елка

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