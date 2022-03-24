Культура
В одной из костанайских семей вот уже почти целый век передают из поколения в поколение как главную реликвию асыки
Валентина Мелехова

73-летняя Жупар-аже – самая уважаемая и почитаемая в семье Туралиных. Она хранительница древнего искусства, тонкости которого впитала от родителей и теперь передает свои знания и умения внукам. Бабушка играет на национальных инструментах, поет, шьет национальные костюмы, корпе и умеет играть во все национальные игры.

Асыки, доставшиеся ей в наследство от старших братьев и сестер, – семейная реликвия. Их передают по наследству из поколения в поколение вот уже на протяжении восьми десятков лет.

Когда-то давным-давно, еще в прошлом веке, ими играла сама маленькая Жупар. Впрочем, играет ими она и сейчас, обучая мас­терству внуков. Восьмилетний Зулхарнай и девятилетний Мухаммед Али с азартом наблюдают за ловкостью рук своей ажеки и стараются во всем ей подражать.

– Как говорил великий ученый: кто не знает своей истории, у того нет будущего. И это действительно так. Издавна наши предки свято чтили традиции и обычаи казахского народа. Я очень рано потеряла отца, и воспитание детей легло на плечи матери. Она меня многому научила. Следую этому же пути. Хочу передать своим детям и внукам любовь к нашей нации, народу, традициям. Человек должен быть духовно богатой личностью. Мы знаем, что дети, они как промокашка, все впитывают от своих родителей. Поэтому мы сами – бабушки, дедушки, мамы и папы – должны соблюдать традиции и обычаи. Ведь это наша история, и ее никак нельзя забывать, – считает Жупар Туралина.

В доме Туралиных особое значение имеет национальная атрибутика. Жупар-аже своими руками шьет корпе, придавая особое значение каждому орнаменту. Она бережно хранит прядильное веретено, на котором со своими сестрами и мамой ткала ковры. Да и сейчас редко выпускает его из рук.

Помимо собственноручно сшитых и сотканных предметов прикладного творчества, стены ее жилища украшают национальные инструменты. Домбра – самая любимая. Она освоила ее самостоятельно еще будучи девчонкой, с любопытством наблюдая за игрой своего брата. Теперь настала очередь Зулхарная и Мухаммеда Али. Они ждут не дождутся, когда смогут, как ажека, ловко перебирать струны.

Празднование Наурыза для семьи Туралиных – дело святое, поскольку этот праздник сохранил множество древних традиций. Жупар-аже еще помнит те времена, когда Наурыз мейрамы был под зап­ретом. Впрочем, несмотря на это, в их семье сумели сохранить обычаи. И считают это своим достоянием.

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