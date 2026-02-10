Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Широкий общественный резонанс

Публикация проекта новой Конституции ознаменовала очередной важный этап конституционной реформы, в результате которого казахстанцы получили возможность ознакомиться с полным текстом документа и высказать предложения по конкретным нормам, принципам, формулировкам. Все предложения от граждан тщательно рассматриваются и учитываются в работе.

На прошедших в субботу и понедельник очередных заседаниях Конституционной комиссии были представлены доклады о ходе доработки проекта документа, ключевых изменениях, внесенных в результате всенародного обсуж­дения. Также члены комиссии озвучили предложения относительно содержания нового Основного закона.

Заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов, выступая на заседании 7 февраля, напомнил, что после публикации проекта документа по различным каналам поступило более 4 тыс. предложений и комментариев.

– Анализ показывает, что ряд из них заслуживает внимания. Они восполняют содержание статей, усиливают гарантии, улучшают формулировки правовых норм, вносят большую ясность и правовую определенность, – отметил он.

В частности, в реализацию предложения о конституционном закреплении тенге в качестве национальной валюты статья 2 была дополнена пунк­том 6, в котором прописан соответствующий тезис.

Cреди внесенных предложений большой интерес представляет и закрепление в Конституции права каждого на возмещение вреда, причиненного в результате противоправных действий органов государственной власти и их служащих.

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, выступая на заседании, отметила, что проект новой Конституции широко обсуждается в обществе: граждане высказывают различные точки зрения по данному вопросу, и ни одна из них не остается без внимания.

– Тот факт, что граждане внимательно вникают в каждую строку Основного закона, глубоко осмысливая его содержание и влияние на будущее, наглядно свидетельствует о зрелости политической культуры общества и росте гражданской ответственности, – отметила Аида Балаева.

Министр обратила внимание, что распространяющиеся в социальных сетях мнения о якобы сокращении социальных обязательств государства в сферах образования и здравоохранения не соответствуют действительности. В документе ясно определено: государство гарантирует гражданам получение медицинской помощи на бесплатной основе.

– Важно ясно понимать следующее: понятие «бесплатно» в правовом смысле было уточнено и заменено формулировкой «граждане имеют право получать медицинскую помощь без оплаты в порядке, установленном законом». Иными словами, государство гарантирует гражданам получение помощи на безвозмездной основе, – пояснила она.

Глава МКИ отдельно подчеркнула, что в проекте новой Конституции четко разграничены религия и государство, а светский характер системы образования и воспитания закреплен на конституционном уровне. Это, по ее словам, способствует укреплению общественного согласия и стабильности в многоконфессиональном обществе.

Она также отметила: проект новой Конституции, опираясь на международный опыт, гарантирует свободу выражения мнений. Министр сообщила, что внимательно ознакомилась с обращением медиасообщества, в том числе с открытым письмом журналистов, и подчеркнула, что предлагаемые изменения ни при каких условиях не приведут к ограничению свободы слова.

В завершение Аида Балаева подчеркнула, что новая Конституция станет ключевой правовой опорой, обеспечивающей единство страны и ее устойчивое развитие.

Государственный советник Ерлан Карин, комментируя ход конституционной реформы, подчеркнул: проект нового Основного закона Республики Казахстан формируется как самостоятельный, суверенный документ, отражающий национальные ценности, исторический опыт и особенности развития страны.

По его словам, универсальных моделей Конституции не существует. Каждое государство пишет свой Основной закон, исходя из собственной общественной культуры, языка, политической системы и исторического пути. Именно поэтому нормы, действующие в других государствах, не могут быть механически перенесены в казахстанский контекст.

– При разработке проекта новой Конституции изначально заложены барьеры, не позволяющие закреплять нормы, противоречащие национальным ценностям, – отметил Ерлан Карин.

Он также обратил особое внимание, что проект новой Конституции разрабатывается в открытом режиме, не узким кругом лиц, а многочисленной комиссией, в которую вошли представители разных регионов и сфер.

– Это по-настоящему народная Конституция. Мы сами определяем свой путь, обсуждаем и принимаем Основной закон, исходя из государственных и национальных интересов, – добавил он.

Ерлан Карин также выразил мнение, что Казахстан может стать примером для других стран благодаря ряду новаторских норм, вносимых в Основной закон.

Так, впервые на конституционном уровне закрепляется защита персональных данных и цифровых прав. В проекте прямо гарантируется право на неприкосновенность частной жизни, защиту личной и семейной тайны, а также на конфиденциальность банковских операций, переписки и цифровых коммуникаций. Кроме того, в преамбуле и ряде статей поддержка наука и инноваций определяется как стратегическое направление деятельности государства.

Шаг в новую эпоху

Глава Совета по инклюзии при Сенате Ляззат Калтаева поддержала проект новой Конституции РК, где в полном объеме обеспечивается защита прав и интересов лиц с инвалидностью, а также сохраняется принцип недопущения какой-либо дискриминации. Обязательства Казахстана, вытекающие из Конвенции о правах инвалидов, в случае принятия нового Основного закона продолжат действовать в полном объеме.

Ляззат Калтаева также отметила: поскольку судьба Конституции станет решаться на всенародном референдуме, необходимо будет перевести ее текст в инклюзивные форматы (для лиц с нарушениями зрения – в формат Брайля, для лиц с интеллектуальными нарушениями – в формат ясного и понятного языка).

​Телеведущий национального телеканала Qazaqstan Ерканат Копжасарулы выразил мнение, что в проекте новой Конституции нет норм, ограничивающих свободу слова. А директор телеканала «Jibek joly» Кунтуган Еркежан подчеркнула, что документ усиливает защиту авторских прав и интеллектуальной собственности.

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев подчеркнул, что закрепление на конституционном уровне обязанности государства обеспечивать благоприятную окружающую среду и прав граждан на экологическую безопасность – требование времени.

Он также обратил внимание, что проект новой Конституции предусматривает нормы, направленные на обеспечение открытости экологической информации и усиление ответственности за причинение вреда окружающей среде. Данные изменения, по его словам, позволят укрепить государственный контроль в сфере экологии и более эффективно реализовывать превентивные меры на региональном уровне.

Депутат Мажилиса Максим Рожин обратил внимание, что нормы новой Конституции имеют конкретное практическое значение для людей труда.

– В проекте на конституционном уровне закрепляется право каждого на труд, на работу в безопасных условиях и на получение справедливой оплаты без дискриминации, – отметил он. – Такие положения поднимают ответственность за охрану труда на уровень конституционной обязанности государства и работодателя. Особенно это важно для уязвимых отраслей, где преобладают наемные работники и требуется четкий механизм регулирования.

Директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвакасова подчеркнула, что в проекте новой Конституции подняты в том числе темы будущего. Это вопросы, касающиеся человеческого капитала, развития науки, инноваций, свободы творчества и цифровой безопасности.

– Закрепление в преамбуле ценностей культуры и образования, науки и инновации, а также признание человеческого капитала стратегическим направлением деятельности государства создает конституционный фундамент для развития нового качества нации и умной экономики, – отметила она, в частности.

Как отметила заместитель председателя Сената Ольга Перепечина, проект новой Конституции отражает стремление обновить основы государственного устройства с учетом современных вызовов и ожиданий общества. По ее мнению, одна из ключевых норм касается переосмысления роли Парламента через институт Курултая, которому в проекте новой Конституции уделено пристальное внимание.

– Проект новой Конституции направлен на усиление представительной власти, повышение доверия граждан и формирование зрелой парламентской культуры. Учитывая активный интерес наших граждан к проекту, хочу выразить поддержку предложению вынести вопрос принятия Конституции на всенародный референдум, – добавила она.

Важное дополнение в текст проекта Основного закона предложила внести депутат Мажилиса, руководитель ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» Вера Ким.

– С момента объявления сбора предложений в проект новой Конституции ко мне неоднократно поступали обращения от волонтерских организаций и самих добровольцев с просьбой дополнить пункт 2 статьи 31 словом «волонтерство». В этой связи предлагаю, чтобы в Казахстане наряду с поощрением создания социального обеспечения и благотворительности было закреплено поощрение волонтерства, – сказала она, выступая на заседании комиссии в субботу.

Это предложение одобрено: норма о волонтерстве включена в проект новой Конституции. Об этом сообщил зампред Конституционного суда Бакыт Нурмуханов на заседании комиссии в понедельник. Он подчеркнул, что данная инициатива органично дополняет другие положения проекта Основного закона, в которых продвигаются идеи ответственного и созидательного патриотизма, ценности трудолюбия.

На вчерашнем заседании Бакыт Нурмуханов также проинформировал, что работа по совершенствованию текстов проекта Конституции продолжается. Рабочей группой принимаются меры по оптимизации формулировок, дабы обеспечить доступность и понятность содержания правовых норм.

Соответствовать требованиям времени

От лица представителей бизнеса на заседании комиссии выступил депутат Мажилиса, председатель Демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев. По его словам, в действующей Конституции предусмотрены только два вида собственности – государственная и частная. Между тем развитие рыночных отношений, кооперации, государственно-частное партнерство, цифровая трансформация и другие процессы требуют адаптации института собственности к новым условиям.

– В новой Конституции целесообразно предусмотреть более широкое определение форм собственности. Детально раскрыть этот вопрос можно в конституционных законах и кодексах, – отметил Азат Перуашев.

В этой связи он предложил изложить пункт 1 статьи 8 проекта новой Конституции в следующей редакции: «В Республике Казахстан признаются, гарантируются и равным образом защищаются все формы собственности».

Профессор НАО «Университет Нархоз» Виктор Малиновский обозначил ряд принципиальных конституционных уточнений, касающихся правового положения личности. Так, говоря о пункте 2 статьи 14, он отметил необходимость закрепить положение о том, что права и свободы человека определяют сущность, содержание и применение действующего права.

– Провозглашенные Конституцией права и свободы человека и гражданина должны выступать основополагающим критерием и целью принятия любого закона, подзаконного, нормативного и иного правового акта органов законодательной, исполнительной и судебной власти, а также каждого индивидуального правоприменительного решения, затрагивающего условия и порядок реализации прав и свобод личности, – пояснил Виктор Малиновский.

По его мнению, допустимо и оправдано говорить о тотальном приоритете прав и свобод человека в сфере госуправления, нормотворчества и правоприменения, а также правозащитной деятельности государства. Юридически точным следует признать и использование более широкого и системного понятия «действующее право», поскольку оно охватывает не только законы, но и иные источники права, обязывая государство устранять существующие и потенциальные пробелы в регулировании и расширять гарантии защиты прав личности.

Особый акцент Виктор Малиновский сделал на пункте 3 статьи 14, указав на необходимость закрепить: гражданину Республики Казахстан права и обязанности принадлежат в силу гражданства, вытекая из устойчивой политико-правовой связи лица с государством.

По его мнению, такое конституционное уточнение позволяет четко разграничить права человека, которые носят абсолютный, неотчуждаемый и универсальный характер, принадлежат каждому от рождения и не зависят от гражданства, правового статуса, места проживания или иных условий, и права гражданина, которые принадлежат лицу исключительно в силу гражданства и выражают его особый правовой статус как члена политического сообщества государства.

Тему разграничения прав продолжила директор Института законодательства Индира Аубакирова, разъяснив значение изменений в пунктах 2, 3 и 5 статьи 14 проекта новой Конституции. Она отметила, что предлагаемые поправки касаются не абстрактных юридических формулировок, а напрямую затрагивают интересы каждого человека. Таким образом в проекте документа четко разграничиваются права и свободы человека и права и обязанности гражданина.

Предлагаемые изменения, подчеркнула Индира Аубакирова, направлены на закрепление принципа человекоцентричности: проект нового Основного закона закрепляет реализацию прав и свобод с уважением прав других людей, основ конституционного строя, общественного порядка, здоровья населения и общественной нравственности.

Депутат Мажилиса Мурат Абенов от лица фракции партии «Amanat» предложил изменить формулировку статей 46 и 62 с «Президент распускает» на «Президент вправе распустить», благодаря чему исключается риск искусственного роспуска Курултая.

Государство для человека

Говоря о работе над проектом новой Конституции, политолог Марат Шибутов отметил, что каждая предлагаемая формулировка и норма проходила через большие обстоятельные обсуждения, в которых принимали участие не только члены Конституционной комиссии, но и все казахстанское общество.

– Это был сложный, иногда неудобный, но всегда честный процесс. В результате мы имеем проект, ставший результатом совместного труда и различных подходов, опыта и мировоззрений экспертов из разных сфер, – сказал Марат Шибутов.

Депутат Мажилиса, председатель РОО «Организация ветеранов» Бактыкожа Измухамбетов в свою очередь отметил, что каждому гражданину проектом гарантируется право на минимальный размер заработной платы и пенсии, а также на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни или инвалидности. Кроме того, государство берет на себя обязательство содействовать развитию различных форм социальной поддержки и благотворительности, создавая дополнительные социальные гарантии.

Еще одной значимой новеллой для старшего поколения депутат назвал предложенное конституционное закрепление обязанности совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных родителях. Эта норма, по его мнению, укрепит преемственность поколений и семейную солидарность.

Говоря о включении в преамбулу положения о сохранении историко-культурного наследия и поддержке национальной культуры как одного из ключевых принципов деятельности государства, Бактыкожа Измухамбетов выразил мнение, что таким образом в числе прочего отдается дань особой роли старшего поколения в формировании будущего – через призму передачи накопленных знаний, опыта и ценностей.

Проект новой Конституции вызвал полное одобрение у Федерации профсоюзов РК. Ее председатель Сатыбалды Даулеталин в ходе заседания подчеркнул: работа над проектом с самого начала велась с осознанием ее долгосрочного влияния на общество и жизнь каждого человека. Для федерации же принципиальным вопросом этого процесса являлась открытость и вовлеченность широких слоев работающего населения.

– Идет живой и честный разговор. Люди говорят о безопасности труда, о будущем своих детей. Федерация профсоюзов поддержала проект новой Конституции, потому что он во многом совпал с тем, что мы слышим от людей труда, – отметил глава федерации.

Одним из ключевых принципов новой Конституции Сатыбалды Даулеталин назвал социальный характер государства и закрепление человека, его жизни, прав и свобод высшими ценностями.

– Для наемного работника это важнейший сигнал: государство выстраивается не вокруг цифр и отчетов, а вокруг человека, который работает, создает продукт и обеспечивает устойчивость страны, – отметил председатель федерации.

Завершая заседание, председатель комиссии – глава Конституционного суда Эльвира Азимова проинформировала, что количество предложений, поступившее в адрес Комиссии по конституционной реформе, превысило 5 тыс.

На сегодняшний день, исходя из результатов проведенных опросов и анализа общественного мнения, проект новой Конституции получил высокую оценку и широкую поддержку со стороны большинства граждан казахстанцев.

Работа Конституционной комиссии продолжается, следующее заседание состоится 10 февраля.