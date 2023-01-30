В ожидании большой воды

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Инеш Бержанова

В Акмолинской области продолжает набирать обороты активная подготовка к предстоящему весеннему паводковому периоду.

Согласно плану мероприятий по инженерной защите населенных пунктов в летне-осенний период 2022 года на территории области проводились противопаводковые мероприятия. В частности, очищено более 5 км русел рек, проведено обустройство и очистка 24 км водоотводных каналов, укреплены и возведены 6 км обвалований и дамб, обустроено 34 водопропускных сооружения, выпрямлено 0,1 км русла реки Жабай.

В результате проводимой работы, по данным пресс-службы ДЧС области, минимизирована угроза подтопления в 113 из 128 имеющихся населенных пунк­тов, подверженных паводкам. В сравнении с прошлым годом в областном бюджете на этот год резерв увеличился на 15,5%.

«В целях недопущения подтоп­ления жилых домов в текущем году местными исполнительными органами из населенных пунктов вывезено 90,3 тысячи кубометров снега. Для предупреж­дения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы в объеме 154 тонн ГСМ, 15,6 тысячи тонн инертных материалов, 63,2 тысячи мешкотары. Для мониторинга обстановки за состоянием и уровнем воды на опасных участках рек планируется организовать круглосуточное дежурство 92 дополнительных постов наблюдения от МИО. Для проверки готовнос­ти территориальной подсистемы гражданской защиты к возможным ЧС весеннего периода в феврале текущего года в рамках РКШУ «Көктем-2023» будет проведена проверка готовности сил и средств», – проинформировали в ДЧС.

Стоит отметить, что в октябре 2020 года управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области была разработана проектно-сметная документация с положительным заключением на проведение берегоукрепительных работ на реке Нуре в районе села Р. Кошкарбаева Целиноградского района. Бюджетная заявка в Министерство экологии и природных ресурсов подавалась сначала в январе 2021 года, затем в феврале 2022-го, но не была поддержана Министерством финансов РК. В сентябре 2022 года акимат снова подал заявку. В результате, по сведениям Комитета водных ресурсов МЭПР, в первом квартале этого года на реализацию проекта из республиканского бюджета планируется выделить 269 млн тенге.

Согласно программе «Природоохранные мероприятия» на период с 2021 по 2026 год запланировано и поэтапное строительство, благоустройство и очистка реки Кылшакты в границах Кокшетау. А в Атбасаре с августа 2021 года ведется строительство двух сто­квартирных домов для переселения жителей города, чье жилье расположено в паводкоопасной прибрежной зоне реки Жабай. Подрядной организацией уже проводятся работы по устройству кровли домов, внутренней отделке стен, стяжке полов. Причиной несвое­временной сдачи объектов послужило удорожание строительных материалов и неисполнение договорных обязательств подрядной организацией. В отношении последней акиматом Атбасарского района направлено исковое заявление в суд.

Другая проблема – ежегодное повышение уровня воды на реке Колутон. Известно, что каждую весну на выезде из села Ягодное происходит перелив через автодорогу местного значения. Она отрезает жителей от большой земли до двух недель. Но имеется альтернативная полевая дорога через село Новый Колутон.

Спасатели между тем отмечают, что из-за географического месторасположения Ягодного какие-либо инженерные мероприятия, будь то строительство моста или увеличение уровня дорожного полотна с обустройст­вом водопропускных сооружений, проводить здесь экономически нецелесообразно. Поэтому каждый год, перед наступлением паводка, на двух участках русла реки Колутон проводят взрывные работы по рыхлению и дроблению льда, вывозят тяжелобольных граж­дан, беременных женщин, завозят товары первой необходимости, продукты питания, медикаменты.

«В целом плановая работа по подготовке к паводку продолжается. Принимаются все необходимые меры по безаварийному пропуску паводковых вод», – отчитались в местном департаменте по ЧС.

#паводок #мчс #техника

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