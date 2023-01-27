В ожидании перемен

Политика
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Лилия Сыздыкова

Выборы в Мажилис и маслихаты, которые пройдут 19 марта, фактически завершат перезагрузку всей политической системы Казахстана.

«Парламентские выборы-2023: переформатирование политичес­кой системы» – такой теме была посвящена первая в этом году встреча на экспертной площадке КИСИ GPS. Gylym. Pikir. Sayasat, организованная Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК.

Приглашенные к диалогу экс­перты обсудили предстоящие 19 марта выборы в Мажилис и маслихаты, которые будут проходить по обновленным после конституционной реформы 2022 года правилам.

Открывая встречу, директор КИСИ Еркин Тукумов обратил внимание на тезис из вчерашнего выступления Президента в Сенате о том, что выборы позволят закрепить в обществе цивилизованные политические традиции, утвердить культуру высокой политической ответственности. Это повлияет и на качественные изменения в электоральной культуре граждан.

– Перезагрузка всей политичес­кой системы фактически завершится избранием депутатов по новым правилам, – отметил Еркин Тукумов. – Можно ожидать, что Парламент действительно станет представительным органом власти, на площадке которого будут подниматься значимые для всего общества вопросы. Я надеюсь, что по результатам выборов мы увидим совершенно иной Парламент: более активный, инициативный. Парламент, где ведутся оживленные дискуссии и дебаты. Еще Черчилль говорил: «Лучше пусть будет драка и борьба в Парламенте, чем на улице». Такой Парламент соз­даст условия для повышения его роли и значимости как ключевой ветви власти.

Директор Института парламентаризма Мансурхан Махамбетов обратил внимание, что все сферы жизнедеятельности государства и общества, от экономики до политики, зависят от стабильности и согласия в обществе. И они возможны за счет конструктивного волеизъявления народа на выборах.

– Грядущие выборы могут способствовать развитию парламентаризма в Казахстане. Именно парламентаризм может создать такую систему, где интересы народа и государства будут едины, – считает эксперт.

Директор Института этнополитических исследований Талгат Калиев обратил внимание, что активности электората на выборах будет способствовать в том числе высокая и качественная конкуренция.

– Будут представлены разные силы, идеи и мнения. Популизм неизбежен, но его бояться не стоит. Это определенный способ политической борьбы. Прохождение в Парламент критически настроенных кандидатов только будет способствовать улучшению работы Мажилиса. Вместе с тем депутатский мандат накладывает определенный уровень ответственности. Одномандатники оживят нижнюю палату Парламента, и за ними транс­формируются и партии. Сегодня наблюдается высокая пот­ребность в быстрой выработке позиции, эффективной работе с прессой, в соблюдении принципа «золотого часа». Конкуренция в стенах Парламента трансформирует его в место реальной политики, – считает Талгат Калиев.

Приняли участие в дискуссии и представители политических партий. Заместитель председателя НДПП «Ауыл» Анас Баккожаев выразил поддержку с тезисом Президента о том, что у политических партий и будущих депутатов мнение может (и должно) быть разным, но интересы должны быть общими.

Секретарь партии «Байтақ» Чингиз Лепсибаев считает, что важной особенностью нынешних выборов является возвращение политической конкуренции, и нас ждет острая кампания, особенно на местах.

Председатель правления Казахстанского института общественного развития Нурбек Матжани отметил, что ожидает от выборов повышения доверия к выборному процессу.

– Благодаря парламентским выборам народ получает возможность принять активное участие в политической жизни страны. Выборы также способствуют формированию политической культуры и развитию конкуренции между партиями. Через пять лет, к следующим выборам в Парламент, уже будет известно, кто из депутатов ограничивается словами и громкими лозунгами, а кто добился реальных результатов. В целом роль парламентских выборов для жизни страны особенная, нужно, чтобы каждый принял в них участие. От этого зависит успешность политических процессов, – считает он.

Политолог Мухтар Кульжан обратил внимание, что новый порядок регистрации партий активизировал партийное поле, укрепилась способность политической системы отражать интересы населения в своих интересах. А включение одномандатников в борьбу говорит о том, что депутаты, как Мажилиса, так и маслихатов, будут становиться ближе своему избирателю.

Руководитель Отдела политических исследований КИСИ Ермек Токтаров подчеркнул, что предстоящие выборы важны, потому что зададут новый формат публичной политики на местах.

– В Мажилисе 29 депутатов будут избраны по одномандатным округам, то есть 30% от общего числа депутатов нижней палаты. На местном уровне, в маслихатах, будут 3 749 депутатов по всей респуб­лике. Из них только 334 депутата будут избраны от политических партий в маслихаты областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента. Остальные 3 415 депутатов изберут по одномандатным округам на всех уровнях – область, город, район. Если на сегодняшний день политические партии играют важную роль в формировании политической практики и культуры на местах, то в ближайшем будущем эту функцию могут разделить и мажоритарные депутаты. Поэтому очень важно обратить внимание на человеческий капитал местных политиков. В этом частично и заключается новый формат и реформаторский посыл предстоящих выборов, – отметил эксперт КИСИ.

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