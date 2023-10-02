В Павлодаре гвардейцы поздравили пожилых людей

В День пожилых людей военнослужащие павлодарских воинских частей Национальной гвардии - 6679 и 5512 во главе с заместителем командующего региональным командованием "Шығыс" по воспитательной и социально-правовой работе полковником Атабеком Салихбаевым посетили медико-социальное учреждение общего типа для престарелых и инвалидов Павлодарской области.

Фото: Пресс-служба РгК «Шығыс» Национальной гвардии РК

Гвардейцы поздравили одного из подопечных учреждения с 65-летним юбилеем и вручили аксакалу шапан с тюбетейкой, а также памятный адрес.

Кроме того, от воинских коллективов павлодарских гвардейцев пожилым людям были вручены продуктовые наборы.

Отметим, что администрацию социального учреждения также поощрили - вручили благодарственное письмо за постоянное внимание и заботу к пожилым и людям с ограниченными возможностями.

В ходе мероприятия оркестр воинской части 5512 исполнил музыкальные композиции ностальгического характера.

- От имени Национальной гвардии поздравляю вас с Днем пожилых людей. В этот праздничный день, желаем вам крепкого здоровья, сил и бодрости духа. Пусть ничто не мешает вам наслаждаться жизнью и радоваться каждому новому дню, - сказал полковник Атабек Салихбаев.

Надо отметить, что в доме-интернате для престарелых и инвалидов проживают 240 человек. Все они находятся на государственном обеспечении.