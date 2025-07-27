В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова

Культура
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В Иртышском районе состоялись торжества, посвящённые 125-летию поэта, композитора, театрального и общественного деятеля Исы Байзакова — одной из ярчайших фигур казахской культуры начала XX века,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: акимат Павлодарской области

Праздничные мероприятия начались с церемонии возложения цветов к бюсту поэта на его родине, в селе Иртышск. Участие в церемонии принял аким области Асаин Байханов. Затем в районном Доме культуры состоялась презентация трех изданий, посвящённых творчеству и личности Исы Байзакова: «Байзақов биігі», «Дауылпаз», «Халықтың қасиетін жанмен ұққан».

— Сегодня мы, потомки и почитатели великого наследия, собрались на этом поистине духовном событии, чтобы вновь прикоснуться к памяти Исы Байзакова. Эти книги — не просто литературные труды, а живая память. Это наше стремление передать будущим поколениям силу духа и веру, которую нёс в себе наш предок, — отметил аким области.

В ходе мероприятия Асаин Байханов зачитал поздравительное письмо от председателя Мажилиса Парламента Ерлана Кошанова. Также свои поздравление направили председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев, министр культуры и информации Аида Балаева, писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов.

Глава региона выразил благодарность всем, кто принял участие в создании и издании новых книг, подчеркнув важность сохранения и популяризации культурного наследия. Гостям также был показан документальный фильм и арнау, посвящённые мастеру слова. Продолжением программы стало посещение праздничного этноаула. В этот день он превратился в живую энциклопедию казахской культуры. Посетители могли не только увидеть, но и прочувствовать атмосферу той эпохи — в выставках, ярмарках, народных играх. В этноауле были представлены изделия ремесленников со всего Среднеазиатского региона, картины павлодарских художников, а также прошли соревнования по национальным видам спорта — көкпар, қазақ күресі, бәйге.

Особый интерес вызвала экспозиция «Асыл мұра – Иса үні!» - настоящая капсула времени. Здесь были собраны уникальные артефакты: шапан с узорами, домбра, письма, книги, а также старинная записная книжка на арабском языке. Рядом — личные вещи детей Исы Байзакова, дочери Макпузы и сына Ертыса.

Каждая деталь этой выставки будто соединяла времена — от прошлого к настоящему. В соседних юртах разместились выставки, посвящённые другим известным уроженцам региона — детскому поэту и краеведу Мубараку Жаманбалинову и лауреату международной премии Дж. Неру Аманжолу Шамкенову. Их рукописи, личные вещи и портреты стали напоминанием о том, что культура — это, прежде всего, люди, искренне преданные своей земле.

На главной сцене этноаула продолжились юбилейные торжества. Асаин Байханов поздравил всех присутствующих с юбилеем выдающегося земляка.

— Сегодня — особенный день. Стоя на священной земле Прииртышья, где каждый клочок хранит песню, память и силу предков, я испытываю волнение. Это земля, взрастившая хлеб на столе и подарившая великие имена. Иса Байзаков — один из них. Его кюи и сегодня отзываются в наших сердцах. Это и есть живая история, связь времён и преемственность поколений, - сказал аким области.

Кульминацией праздничной программы стало завершение II тура айтыса «Ертіс аясында». В интеллектуальном состязании приняли участие 12 акынов из Казахстана, Кыргызстана и Монголии. Праздничный день завершился концертом артистов областной филармонии имени Исы Байзакова, а также выступлениями звёзд казахстанской эстрады и творческих коллективов из региона.

#культура #Иса Байзаков

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