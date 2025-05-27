В Павлодарской области проходят Дни культуры Новосибирской области

Культура
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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Гости приготовили для павлодарцев разнообразную программу – концерты, выставки, конференции. В Павлодар даже привезли скелет мамонта, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото Валерия Бугаева

С 2021 года Павлодар и Новосибирск – города-побратимы. Официальная делегация, прибывшая в Казахстан из Новосибирска во главе с губернатором Андреем Травниковым, составила почти 400 человек.

В Городском Дворце культуры имени Естая состоялся гала-концерт с участием музыкальных, вокальных и хореографических коллективов Новосибирска и Павлодара.

Здесь же проходит выставка сценических костюмов «Место притяжения – Сибирь», а также палеонтологическая выставка «Сибирь в древности: Мамонт». Ее главный экспонат – уникальный скелет самца шерстистого мамонта, который привезен в Павлодар из Новосибирского краеведческого музея за 550 км. У мамонта даже есть имя – Самсон, а необычен он тем, что все 194 подлинные кости принадлежат одной особи. Весит скелет полтонны, а был найден в районе деревни Осинцево в 2011 году.

Кроме того, в рамках Дней культуры Новосибирской области в Павлодарской областной библиотеке прошел круглый стол «Роль библиотек и чтения в духовно-нравственном и патриотическом воспитании». В областном художественном музее открылся вернисаж «Сибирь многоликая», где представлено собрание графики с 1920-х годов по наше время из фондов Новосибирского государственного художественного музея.

Павлодарцев ждут на концертах Духового оркестра Новосибирского музыкального колледжа им. Мурова, Русского академического оркестра. Гости из России представят мультижанровый спектакль «Код 23» Новосибирского драмтеатра «Старый дом», посвященный подвигам героев войны. В программе есть и другие мероприятия.

– Я уверен, что это будет способствовать укреплению человеческих взаимоотношений, а значит, в этом будет и социально-экономический эффект. С павлодарской стороны мы видим полную открытость к этому встречному движению. Наши творческие деятели постарались учесть все нюансы и пожелания принимающей стороны для того, чтобы во всём многообразии, максимально интересно представить богатство и значимость той самой культурной столицы Сибири и всей Новосибирской области, – отметил Андрей Травников.

Как сообщили в акимате Павлодарской области, руководители учреждений культуры и образования двух регионов подписали меморандумы о сотрудничестве. Документ предусматривает проведение совместных мероприятий, направленных на развитие и укрепление культурных связей.

– Открытость и толерантность всегда были отличительными чертами нашего национального характера. Именно эти качества лежат в основе единства и согласия — главных ценностей нашего народа. Сотрудничество и приграничные связи остаются важнейшими драйверами социально-экономической интеграции, — подчеркнул аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Глава региона презентовал инвестиционный потенциал Павлодарской области, в частности – возможности и преференции специальной экономической зоны «Павлодар».

#культура #Павлодар #Новосибирская область

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