В Пекине откроют культурный центр Казахстана

Председатель комитета культуры Министерства культуры и информации РК Кумис Сеитова встретилась с советником чрезвычайного и полномочного посла Китая Цзяном Пэном в Казахстане по культуре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: МКИ РК

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с открытием казахстанского культурного центра в Пекине и китайского культурного центра в Астане.

Кумис Сеитова сообщила, что концепция центра в КНР министерством уже разработана. Предполагается, что основными направлениями его деятельности станут музейное дело, кинематография и мультипликация, исполнительское и изобразительное искусство.

В центре планируется также открыть библиотеку и уголок туризма Казахстана.