В Пекине презентовали сборник популярных казахских песен на китайском языке

В столице Китая состоялась презентация первого сборника переводов популярных казахских песен на китайском языке, включающего в себя 30 известных музыкальных произведений таких выдающихся деятелей нашей страны, как Абай Кунанбаев, Шамши Калдаяков, Алтынбек Коразбаев, Нургиса Тлендиев и многие другие. Об этом сообщило Посольство Казахстана в КНР, передает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы Посольства РК в КНР

Перевод песен был осуществлен при содействии Народного издательства музыки известным писателем, бывшим депутатом Народного политического консультативного совета КНР Акбаром Мажитом.

Гостями мероприятия стали представители государственных органов, академической и творческой интеллигенции Китая, казахской диаспоры, а также журналисты китайских и казахстанских СМИ.

В своей приветственной речи посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев особо отметил, что именно через музыку и песни происходит более глубокое восприятие культуры и обычаев между народами. В этой связи он выразил уверенность, что данный сборник станет еще одним ярким вкладом в фундамент дружбы и добрососедства между Казахстаном и Китаем.

В своем выступлении казахстанский дипломат также поделился планами по организации в текущем году культурных мероприятий в Китае.