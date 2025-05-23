Легендарные произведения маэстро, вошедшие в золотой фонд казахской музыки, исполнил Государственный академический фольклорно-этнографический оркестр «Отырар сазы» под руководством заслуженного деятеля РК, дочери композитора Динзухры Тлендиевой. Со сцены звучали «Ата толғауы», «Құстар әні», «Аққу», «Әлқисса», «Махамбет».

В концерте приняли участие виртуозный кюйши, народный артист Казахстана Секен ­Турысбек, заслуженные деятели РК Нуркен Аширов и Мадина Садуакасова, исполнившие композиции «Алатау», «Жүрегім менің», «Куə бол», «Саржайлау» и другие.

Выразив благодарность принимающей стороне, аким Алматинской области Марат ­Султангазиев подчеркнул важность культурного взаимодействия между Казахстаном и Китаем.

– Нургиса Тлендиев – знаковая фигура казахстанской культуры, – отметил глава региона. – Его бессмертные произведения отображают всю глубину души казахского народа. Празднование юбилея маэстро в Пекине – наглядное свидетельство крепкой дружбы, взаимоуважения и плодотворного культурного сотрудничества между нашими странами.

По мнению представителей казахстанской делегации, Нургиса Тлендиев внес значительный вклад в развитие казахской инструментальной музыки. Его композиции, открывшие миру красоту Великой степи через традиционные мотивы, через уникальное звучание казахского кюя, – неотъемлемая часть культурного наследия Казахстана,

Не случайно ЮНЕСКО объя­вил 2025-й Годом Нургисы Тлендиева, подтвердив признание его таланта на мировом уровне.

Концерт прошел на одном дыхании, каждый номер был встречен несмолкаемыми аплодисментами благодарных зрителей, среди которых было немало этнических казахов. Одна из них Каламкас Сериккызы отметила, что музыка Нургисы Тлендиева доходит до самого сердца, в его кюях и песнях ощущается дух родной земли.

В рамках юбилейного вечера состоялись также выставки традиционных казахских ремесел, продукции сельского хозяйства и легкой промышленности.