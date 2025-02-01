В Петропавловске 99-й день рождения отметил ветеран ВОВ Василий Макиенко

День Победы
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Андрей Кратенко

Этот человек – живая история, воплощение мужества, преданности Родине и несгибаемой силы духа.

фото пресс-службы Академии нацгвардии РК

Поздравил ветерана аким города Серик Мухамедиев. Он отметил, что такие люди, как Василий Васильевич, – гордость страны, благодаря им мы сегодня живем под мирным небом. Глава города вручил ветерану памятные подарки и выразил глубокую признательность за его подвиг в годы войны и неоце­нимый вклад в послевоенное развитие страны.

Заместитель начальника Академии Национальной гвардии РК по воспитательной и социально-правовой работе полковник Ерден Балгимбаев подчеркнул, что Василий Макиенко – пример патриотизма, его славный боевой и жизненный путь – образец для нынешнего поколения воинов.

Василий Макиенко родился 24 января 1926 года в селе Волошинка Северо-Казахстанской области. В 1943-м, когда юноше исполнилось 17 лет, был призван на фронт Октябрьским районным военкоматом. Он сражался в составе 44-го стрелкового полка, затем 142-го стрелкового полка, а позже 317-го гвардейского стрелкового полка. За проявленный героизм и преданность Родине Василий Васильевич удостоен высоких наград: ордена Отечест­венной войны II степени, медалей «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией». Эти награды – не просто знаки отличия, а символ признания великого под­вига, совершенного во имя мира.

После войны Василий Василье­вич работал в системе водопроводного хозяйства, а затем 13 лет занимал должность заместителя начальника управления производства технической комплектации. Благодаря таким людям страна восстанавливалась после войны, строила новую жизнь. В 1960 году ветеран вышел на заслуженный отдых, но всегда оставался активным членом общества.

Несмотря на почтенный возраст, Василий Васильевич полон бодрости. Он окружен заботой и любовью своей большой семьи: у него четыре дочери, восемь внуков и шесть правнуков. В кругу родных и близких он встречает каждый новый день с радостью и благодарностью за прожитые годы.

99 лет – это не просто возраст. Это целая эпоха, воплощенная в жизни одного человека. Василий Макиенко – не только герой Великой Отечественной войны, но и символ несгибаемого духа, верности долгу и любви к Родине. Его история – это живая память о тех, кто сражался за свободу, кто строил мир после войны и своим примером вдохновляет будущие поколения. И поздравления ветерану в этот день стали еще одним подтверж­дением того, что память о подвиге воинов навсегда останется в сердцах людей.

#акимат #Петропавловск #ВОВ #ветеран

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