В подарок – дроны

На 50-летие Военного инс­титута Сил воздушной обороны бывшие его курсанты собирались с большой радостью и с не меньшим волнением. Многие из них прибыли в Актобе с женами и детьми. Попав на родную территорию, они вспоминали годы своей учебы, отмечали все изменения вокруг.

Первым делом возложили цветы к памятнику дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Талгата Бегельдинова. Об этом человеке сохранились самые теплые воспоминания и великое уважение у всех, кому посчастливилось знать его.

Затем гости праздника и его герои собрались на плацу инс­титута. Торжество началось с того, что было зачитано приветственное письмо министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова. С поздравлением к коллективу учебного заведения, его курсантам и выпускникам обратился первый космонавт-казах, Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы Токтар Аубакиров:

– Я рад поздравить вас с замечательным событием. Более 80% руководящего состава авиации страны являются выпускниками данного учебного заведения. Я свидетель первой поездки в институт Талгата Якупбековича. Актюбинцам сильно повезло, что именно в их городе готовили сначала гражданских пилотов, а ныне военных, получающих качественное образование. Никогда не прекращайте свою учебу, всегда стремитесь к новым знаниям, только тогда вы будете высококлассными специалистами. Из ваших рядов вышли два космонавта – Талгат Мусабеков и Юрий Лончаков. И вам есть к чему стремиться.

Благодарность от имени ветеранов учебного заведения за приглашение на празднование юбилея высказал первый начальник ВИ СВО генерал-майор авиации Турар Нургалиев.

– Пользуясь случаем, хотел бы сказать большое спасибо профессорско-преподавательскому, инженерно-техническому и вспомогательному составам периода преобразования, который начался в 1996-м и длился практически до 2001 года, когда училище было принято в сос­тав Министерства обороны. Особое спасибо летчикам-инст­рукторам, которые в 1997 году после длительного перерыва начали полеты в Хлебодаровке, – сказал он.

Значимость вуза подчерк­нули в своих выступлениях генерал-майор авиации Алсай Джуманов, первый начальник штаба АВВАУ полковник Сагижан Каиров, председатель Актюбинского филиала Совета ветеранов РК, полковник Кажымукан Сатенов. Они пожелали нынешним курсантам здоровья, успешно освоить летное мастерство, чтобы в будущем стать настоящими асами.

Выступление генерального директора ТОО «Казахстан инжиниринг» полковника запаса Гани Байсеитова завершилось радостной новостью: компания дарит институту десять беспилотных летательных аппаратов. Один из них тут же начал кружить в небе.

В этот день в честь 50-летия института десять военнослужащих за доблестную службу и высокую дисциплину были отмечены почетными грамотами, четверо получили внеочередные воинские звания. При этом право вручить им новые погоны было предоставлено самым дорогим для них людям. К примеру, погоны теперь уже сержанту Асылбеку Сахи вручила мама Катира-апай, младшему сержанту Айжан Балтиной – сын Арлан.

Торжества продолжились в Өнер орталығы.

– Глава государства всегда подчеркивает, что повышение обороноспособности рес­публики – одна из основных стратегических целей и яркое проявление нашей безусловной любви к родной земле. Воен­ный институт Сил воздушной обороны за время своего существования выпус­тил более пяти тысяч специа­листов. Мы гордимся институтом. Укреплению его материально-технической базы способст­вуют ремонт общежитий для курсантов, газоснабжение для учебно-тренировочных зданий, расположенных на территории Мартукского района, – отметил в своем приветствии аким области Асхат Шахаров.

Бегельдиновцы не остались в стороне и во время весеннего стихийного бедствия. Вертолеты помогли спасти жизни 35 человек, оказавшихся в большой опасности, оперативно эвакуировали более 3 тыс. жителей глубинки, 150 тонн гуманитарной помощи доставили в аулы, где стало невозможным дорожное сообщение.

– Ваша служба всегда заслуживает глубокого уважения. Народ высоко ценит ваш труд, – подчеркнул руководитель региона.

Он вручил нагрудные знаки «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» семи сотрудникам ВИ СВО.

Поздравил юбиляров и главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

Большая концертная прог­рамма областной филармонии им. Газизы Жубановой добавила ярких красок в большой праздник.