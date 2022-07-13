В погоне за ключевой целью экономической политики Нового Казахстана

Рост благосостояния – главный приоритет

Ключевым приоритетом экономической политики Нового Казахстана является нацеленность на улучшение социального самочувствия каждого казахстанца.

Трагические январские события послужили катализатором процесса политической модернизации в стране. В своем Послании народу страны 16 марта текущего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости кардинальных реформ, в противном случае, по его словам, страну ждет застой. Следовательно, необходимо не «закручивание гаек», а либерализация, не консервация политической жизни, а последовательная демократизация. Схожие процессы надлежит развивать и в экономике, концентрированное выражение которой, как известно, и является политикой.

Выступая на встрече с представителями крупного бизнеса 21 января, Глава государства заявил, что первопричиной январских беспорядков стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных.

– Разрыв между богатыми и бедными достиг попросту недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем не преминули воспользоваться террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики, – сказал Президент.

Тогда же Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что произошедшие события обнажили проблемы, копившиеся годами. В связи с чем Глава государства заявил о необходимости глубинной транс­формации всего общественного уклада и проведения реальных реформ, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана.

В ходе той встречи с представителями крупного национального бизнеса, а также в ряде последую­щих публичных выступлений Касым-Жомарт Токаев сделал несколько программных заявлений в области экономического развития и дал конкретные поручения в сфере экономики. Как ожидается, на предстоящем расширенном заседании Правительства будет обсуждаться ход их исполнения.

Итак, какие приоритеты Глава государства очертил перед Правительством в рамках строительства Нового Казахстана?

Анализ выступлений Президента четко указывает, что «красной нитью» через них проходит уже упомянутая идея справедливос­ти. Неслучайно все чаще в политическом дискурсе определение «Новый Казахстан» заменяется его расширенной версией «Новый, справедливый Казахстан».

– Если мы хотим реализовать идею Нового, справедливого Казахстана, мы должны много работать. На самом деле только трудолюбие делает страну процветающей. Главный ключ к успеху – труд, – заявил Глава государства, выступая на первом заседании Национального курултая.

По мнению эксперта Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Армана Токтушакова, с учетом текущей ситуации ключевые направления экономической политики неразрывно связаны с темой благосостояния и повышения социального самочувствия казахстанцев.

– Во-первых, это увеличение доходов и сокращение неравенства. По данному направлению в марте Правительством принята Программа по повышению доходов населения до 2025 года, нацеленная на развитие масштабной занятости. По официальным данным, в первом квартале текущего года средняя зарплата составила 285,4 тысячи тенге. По сравнению с 2021 годом рост достиг 23,7%, а с учетом инфляции – 12,7%, – отметил эксперт ИМЭП.

Вместе с тем, по его мнению, меры государства по повышению доходов должны быть усилены, в том числе посредством принятия дополнительных программ, точечно нацеленных на развитие данного направления.

Вторым приоритетом экономической политики, по оценке Армана Токтушакова, является принятие действенных мер по сдерживанию инфляции. Для этого Национальному банку необходимо вести независимую и адекватную денежно-кредитную политику для достижения целевого коридора инфляции.

– Именно рост цен сегодня является наиболее острой проблемой, которая напрямую отражается на благосостоянии и социальном самочувствии населения. При этом данная проблема носит глобальный характер, – подчеркивает собеседник.

По итогам июня инфляция в годовом выражении в стране составила 14,5%, уровень продовольственной инфляции достиг 19,2%. Таким образом, растущая инфляция способна нивелировать все положительные сдвиги в части роста доходов казахстанцев.

В ряду системных мер особое место занимают индустриализация и диверсификация экономики. Развитие индустриальной политики позволит не только снизить сырьевую зависимость казахстанской экономики, но и обеспечить ее более высокую устойчивость к внешним вызовам. Важно, что через расширение производства решается и задача создания качественных рабочих мест.

Правительством предусмотрено осуществление 254 индустриальных проектов стоимостью более 4,7 трлн тенге. Планируется, что через исполнение данных проектов к 2025 году будут созданы более 46 тыс. постоянных рабочих мест. В свою очередь, в рамках диверсификации экономики к 2025 году в два раза должен вырасти несырьевой экспорт Казах­стана, что позволит создать новые высокооплачиваемые рабочие места.

Таким образом, по словам экс­перта ИМЭП, социально-экономическая повестка является главной и определяющей с точки зрения стабильного и динамичного развития государства как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

– Уровень благосостояния и социального самочувствия населения напрямую зависит от эффективности воплощения экономических реформ, проводимых Правительством и местными исполнительными органами. Чтобы население реально почувствовало на себе положительные изменения в экономике, необходима активизация усилий государства, в том числе по обозначенными выше направлениям, – отмечает аналитик.

Он напомнил, что в долгосроч­ной перспективе на улучшение социально-экономической политики должны повлиять и повышение открытости государственно-политической модели, и ее системная трансформация, осуществленные в рамках недавней Конституционной реформы. Именно обновленный государственный аппарат будет отвечать за эффективность реализации экономических реформ и проводимую государственную политику в этом направлении.

По официальным данным, за пять месяцев рост ВВП составил 4,6% благодаря динамичному развитию реального сектора экономики, основной вклад в который вносят отрасли обрабатывающей промышленности.

Между тем, по прогнозу Всемирного банка, рост экономики Казахстана в 2022 году замедлится из-за внешних негативных факторов. Согласно прогнозу, последствия экономических проблем в России нарушат ранее налаженные цепочки поставок и окажут влияние на перспективы роста в Казахстане.

Как отмечают многие эксперты, казахстанская экономика осенью в полной мере ощутит на себе все негативные проявления, связанные с событиями в Украине и санкционным давлением в отношении России. Ожидается дальнейший рост цен, усиление неравенства в доходах, возникновение проблем с трудоустройством, что в целом негативно повлияет на социальное благополучие населения. Предположительно, меры превентивного характера, направленные на смягчение этого негативного влияния на экономику республики, также окажутся в центре внимания участников предстоящего расширенного заседания Правительства под председательством Главы государства.