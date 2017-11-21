​В погоне за рейтингом

В Гааге (Голландия) подведены итоги очередного этапа Гран-при по дзюдо. В весовой категории до 48 кг в финале лидер женской сборной Казахстана Отгонцэцэг Галбадрах встречалась с украинской спортсменкой Дарией Билодид и уступила ей 1-е место, довольствовавшись вторым. А на третью ступеньку пьедестала почета поднялись Тациана Цесар из Гвинеи-Бисау и Катарина Менц (Германия).

В середине ноября Международная федерация дзюдо опубликовала очередной рейтинг своих спортсменов, и Галбадрах в своей весовой категории занимала 2-е место. На первом шла ее давняя и непримиримая соперница Уранцэцэг Мункхбат (Монголия, 4 710 пунктов). В активе Отгонцэцэг было 4 490 пунктов. Голландский турнир, бесспорно, добавил очков в зачетку нашей спортсменки. Да и украинской тоже. Но если дзюдоистка из Казахстана борется за первую строчку мирового рейтинга, то Билодид надеется подняться чуть выше со своей нынешней 18-й позиции.