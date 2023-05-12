В поисках «мурано», или За удовольствие нужно платить

От Кубани до Павлодара – один лайк

Эх и прибавила хлопот павлодарским дачникам минувшая зима: назвать ее суровой никак нельзя, только вот первые 25-градусные морозы легли на голую землю, ведь снега долго не было. А для культурных растений такие испытания губительны. И потому весной многих дачников не порадовало увиденное: подмерзли клубника и малина, молоденькие саженцы деревьев. Да что говорить – озимый чеснок вымерз!

Дачники постарше обсуждают потери на остановках и в общест­венном транспорте. Например, моя мама так добирается до своих любимых шести соток и рассказывает, что многие соседи по садоводству жалуются на неудачную зиму.

А вот новое поколение павлодарских садоводов – те, кому усредненно от 30 до 50 лет, – развивает свое сообщество при помощи соцсетей и мессенджеров. В паре таких групп состою и я.

Так уж получилось, что при многолетнем дачном стаже моя сепарация от родительского участка произошла только в прошлом году: много лет я помогала ухаживать за дачей родителей, а в 2022-м мы с супругом купили свой участок. Признаться, мою затею обзавестись шестью сотками муж с детьми поддержали номинально – от безысходности и под напором моего энтузиазма, поэтому дача эта моя, хотя работают на ней теперь все.

И от бесснежной зимы моя дача тоже пострадала. Самое обидное, что замерзла клубника, посаженная прошлой осенью. Саженцы модного сорта «альбион» заказывала в Павлодар из Алматы – сотрудники южного питомника отправляли их на поезде, рассада и пережила транспортировку, и удачно прижилась, даже цвела в октябре. Так что неудивительно, что первым делом в этом сезоне мне захотелось восполнить эту потерю.

В апреле на павлодарских дачных пабликах в Instagram и в WhatsApp-группах появилось множество запросов от таких же любителей, как и я: у кого можно купить саженцы клубники? И понеслось. Обсуждая сорта, кто-то из садоводов скинул в группы ссылку на кубанского Instagram-блогера Леру-петровчанку. Казалось бы, где Павлодар и где кубанская станица. Но каким же оказался заразительным пример этой трудолюбивой женщины, выращивающей клубнику сорта «мурано»! Кадры в ее блоге вызывают зависть: шикарный урожай ягоды, о котором жители северного Павлодара могут только мечтать. И тем не менее в дачном сообществе буквально началась гонка за рассадой клубники «мурано». Тут же полетели и новые ссылки – плантации клубники «мурано» в Калининграде, агрофермы с этим сортом на юге Казахстана...

Как оказалось, рассаду можно купить и в нашей стране. И даже у нескольких павлодарских дачников, кто выращивает ягоду на продажу. Но вот она, сила соцсетей: очередь на продажу местных саженцев забили буквально за час и уже даже нет «брони» на август. Смели клубничную рассаду и с полок садовых магазинов – за день раскупили и нашумевший «мурано», и не новый, но с хорошей репутацией сорт «альбион», причем по 800 тенге за кустик.

Для всех, кто не успел, остался один вариант – интернет-магазины. Но, как показал опыт, клубника там не выдерживает никакой критики. Но дачники – народ упрямый, а потому и в этом году десятки человек сделали там заказы, несмотря на нелестные отзывы друзей по сообществу. И разочаровались… Оба популярных интернет-магазина, занимающихся саженцами, базируются в Уральске – именно из этого города по почте присылают саженцы по заказам и в Павлодар. Деликатная клубника, даже упакованная по всем правилам, такой пересылки не выдерживает. Впрочем, дело не только в транспортировке, но и в самой рассаде...

Прочитав уйму гневных комментариев, «мурано» я решила отпустить – не буду заказывать, ведь за пять кустиков с доставкой придется заплатить несколько тысяч тенге, и это будут деньги на ветер. Подожду, когда будут готовы делиться соседи по даче. А пока обработаю свои грядки, перешедшие по наследству от прежних хозяев.

Трудоемкий процесс – уход за клубникой, ведь нужно не просто убрать старую листву, но срезать буквально каждую сомнительную палочку и листик, все прополоть, прорыхлить, внести азотные удобрения для набора зеленой массы. Как зацветет – буду вносить калий для крупной завязи и сладости ягод, а уже осенью – фосфор в благодарность за урожай...

Но вот малину, ежевику, смородину и виноград по Интернету из Уральска я все же заказала. Опиралась на свой прошлогодний опыт – моя первая попытка разнообразить участок тогда была удачной. Прижилась и доставленная вовремя пурпурная малина, и крупнейшая ежевика сорта «карака блэк» – и даже порадовала осенью первыми сладкими ягодами.

Только вот новые саженцы радости уже не доставили – из девяти штук живыми оказались лишь одна черная смородина и один виноград. «Сплошные убытки с твоей дачей», – сетуют мои домашние, а я лелею надежду, что виноград все же придется по вкусу и детям, и мужу… Вот уж точное подтверждение пословицы «Скупой платит дважды»: в Павлодаре есть пара местных неофициальных питомников – сами дачники разводят саженцы – где пусть и не кубанское разнообразие, но зато гарантированная приживаемость. Цены, правда, гораздо выше, чем в сетевых магазинах, но так и труда вложено немало…

Дешевле купить?

Не только саженцы элитных сортов клубники или из нерадивых интернет-магазинов разоряют павлодарских дачников. Расходов на самом деле на старте сезона очень много.

Извечный спор «отцов и детей» о том, что выгоднее: купить картошку и помидоры осенью на рынке или растить самим, не лишен оснований.

Вот и я по итогам первого дачного месяца решила подбить калькуляцию. Правда, сразу оговорю два важных момента: траты начались задолго до апреля, но далеко не все из них можно считать обязательными.

Итак, сколько стоит дачный сезон в Павлодаре? Начнем с того, без чего не обойтись. Это, во-первых, плата в кооператив. У меня дача находится в самом крупном садоводстве Павлодара «Здоровье» – далеко не элитный кооператив (скорее – классический постсоветский), но с порядком, стабильным пятиразовым водоснабжением. Поэтому и тариф не низкий. Успела до 1 апреля заплатить по прошлогоднему – 3 600 тенге за сотку, вышло 22,5 тыс. тенге, а в этом сезоне цифра выросла до 4 300 тенге за сотку.

Следующий пункт – это семена и рассада. В минимум уложиться не удалось, ведь хочется разно­образия. Например, помидоров у меня больше 20 сортов: половина семян собрана с прошлого года, но есть и новинки. «Черная мадонна» обещает богатый урожай сладких засолочных томатов, «малахитовая шкатулка» интересна гигантскими сахарными, но зелеными плодами, «кремовое бычье сердце» – чудо селекции. А суперурожайный «джек пот» от известного бренда «Партнер» посажен специально для детей, которые любят мелкие плоды.

А ведь еще нужна различная зелень, гибридные огурцы, семена с которых сам не соберешь (ведь гибриды не дают качественного «потомства»), голландские редис и морковь. Кстати, на последних овощных семенах я не экономлю, потому что дают они стабильный урожай – редисочка одна к одной, каждая морковь ровная и сладкая. Посоветовали, кстати, дачники постарше – и без Интернета, по сарафанному радио нашли они агрофирму, которая, вообще-то, работает с сельхозниками, а не с любителями, но и дачникам в мелкой фасовке не отказывает.

Ну и цветы – не может быть дача в моем понимании без ярких красок, так что семена однолетников всегда в списке моих покупок. А еще георгины, гладиолусы, лилии, пионы, хризантемы. Площадь под цветы у меня выделена приличная – клубнями и луковицами поделились родные и друзья. Ну а за деньги – не подвел интернет-магазин «Процветок», прислав живой материал.

Словом, только на семена и цветы ушло 15 тыс. тенге. И если зелень и часть цветов высадила в открытый грунт, то все овощи, астры, статицу, львиный зев, остеоспермум (это такие красивые ромашки с фиолетовой серединкой) ращу исключительно рассадой. Пришлось потратиться и на садовый грунт, и частично на стаканчики – так что еще плюс 12 тыс. Немало, но если покупать готовую рассаду, то выйдет в два с половиной раза дороже. Например, в этом году рассадники из пригородного села Павлодарское продают овощи в стаканчиках по 120–150 тенге за штуку, огурцы – и вовсе по 200 тенге.

Дальше – больше. Поломалась лопата – плюс 4 тыс., нужны удобрения на старте – еще 2–3 тыс. Ну и куда же без возвратных заморозков в нашей зоне рискованного земледелия – прикуплю-ка я пару парничков, самых простых – дуги да укрывной материал, но это уже почти десятка.

И еще одна напасть: последние лет пять-шесть на павлодарских дачах лютует колорадский жук. Без обработки от этого вредителя о картошке можно забыть. Кстати, в нашей семье дача была всегда, и я с детства сажала картошку вместе с родителями. Конечно, многое было проще, впрочем, и разнообразия сортов и красок не было, но и о заморских полосатых прожорливых жуках никто не слышал.

В общем, есть у меня привычка вести подробный учет финансов (сейчас для этого есть масса удобных приложений в телефоне). Так вот в разделе «Дача» с октября 2022-го по май 2023-го каким-то образом накопилось 130 тыс. Точнее – потратилось… Тут, конечно, надо напомнить, что собственной дачей я обзавелась только в прошлом году – мне многое хочется поменять, сделать под себя, да и инвентарь приобрести нужно было. Так что смело делим эту цифру на два.

А почему не больше? Ну так и сужу я по своим знакомым – таким же увлеченным, для которых дача – не способ выживания, а место расслабления. И в тех же чатах садоводов мы обсуждаем свои траты, хотя скорее – при­обретения. Ручные культиваторы, экзотические саженцы, средства защиты растений и многое другое. Ну и, конечно, агротехнологии. По популярности в тройке лидеров такие темы: как размножать клубнику, как черенковать гортензию и, что удивительно, как сажать картофель.

Традиционный отдых

Длинные майские праздники порадовали павлодарцев погодой – было тепло, солнечно, сухо. Дачники по традиции использовали выходные для посадки картошки. И наша семья не исключение.

Сажали мы два сорта – белую, любимую всеми павлодарцами «галу» и красную «славянку». «Гала» давно доказала свои отменные качества – урожай дает богатый, картофель средний и ровный, хорошо хранится и, естественно, вкусная, рассыпчатая мякоть.

А вот «славянку» я приобрела только в прошлом году – впервые на пробу купила три мешочка семенной на улице у дедушки. Он много лет продает недалеко от моего дома свой дачный урожай, и к нему даже очередь выстраивается.

– Этот сорт картошки я привез из Украины – она очень урожайная, но нужно правильно проращивать, – рассказал мне опытный дачник свои секреты. – Продаю я клубни в пакетах с перфорацией, в каждом – по 18 картофелин одного размера. Положи их, дочка, на балкон – пусть на свету лежат неделю, а потом накрой темным материалом или в коробку сложи, но не забывай проветривать – пусть еще неделю дают рост глазкам. Сажай не глубоко – даже не на полный штык лопаты. В каж­дую лунку не забудь насыпать древесной золы – это питание, луковой шелухи – это защита от проволочника, полить – влага даст силы. Тогда урожай тебя точно порадует.

И ведь не обманул дедушка – дорожит репутацией, в отличие от интернет-площадок. В прошлом сезоне «славянка» удивила размером клубней – оказался очень крупный сорт. С трех мешочков собрали 12 ведер. Так что в этом году посадили уже больше – свои семена отобрали с осени.

Технология с золой и луковой шелухой для нашей семьи не новая – так сажали картошку много лет мои родители на своей даче. Мне на новом участке пришлось усилить подготовку земли – слишком много здесь червя проволочника, который прогрызает клубни. Воспользовалась советом агрономов из дачного WhatsApp-сообщества: препараты «Почин» и «Землин» добавили при перекопке, говорят, поможет. Что ж, проверим…

А вот сосед по маминой даче Анатолий Карпович картофель сажает и вовсе не в лунки, а в траншеи – натягивает веревочку и по уровню выкапывает длинную канаву на два штыка лопаты. Причем делает он это осенью.

– Траншеи мои идут с севера на юг, зимой я прокладываю их ботвой от свеклы, моркови, листьями с плодовых деревьев, готовлю подушку, – рассказывает дачник. – А весной, как почва прогрелась, присыпаю канаву землей с золой. Картофель высаживаю хорошо пророщенный, осторожно кладу каждый клубень. Но не закапываю сразу всю канаву, а постепенно – присыпая на 10–15 сантиметров. Проросла зелень – окучиваю той землей, что по бортам канавы осталась. Метод, конечно, трудоемкий, но зато урожай всегда богаче.

Моя подруга Елена проверяет в этом сезоне другую картофельную технологию: решилась на экс­перимент, прочитанный в этой же группе дачников, и посадила картошку в… мешки. Обычные – из-под муки и сахара. Подготовила питательный грунт и ранний сорт картошки.

– Суть метода такова: заполняешь мешок на 15–20 сантиметров землей, кладешь туда 5–6 пророщенных картофелин и прикапываешь рыхлой поч­вой еще на 15 сантиметров. Поливаешь, ставишь на теплое солнечное место. И ждешь: через 8–15 дней появятся первые всходы. Когда ростки достигнут длины 10–15 сантиметров, рас­тения присыпают землей так, чтобы сверху осталась только верхняя пара листьев. Процедуру повторяют несколько раз, пока две трети мешка не заполнятся землей. Благодаря этому картофель формирует новые корни, на которых появится больше клубней, – пересказывает подруга.

Первым об этой агротехнологии в сообществе дачников очень убедительно рассказывал некто Сергей, мол, в прошлом сезоне у него все получилось более чем удачно. Но Сергея лично я не знаю, а вот с Еленой дружу много лет – осенью будем знать наверняка, стоит экономить дачную площадь в мешках или лучше поискать новую технологию для проверки на личном опыте…