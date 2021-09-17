После годового перерыва Евразийский медиафорум вернулся. Он проходит в Нур-Султане (онлайн) с 15 по 17 сентября под девизом «2021 – мир в поисках новых смыслов».

На церемонии открытия Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев зачитал приветствия первых лиц Казахстана.

«За прошедшие годы форум стал признанной медийной площадкой для обмена мнениями. Известные политики и эксперты, представители ведущих средств массовой информации рассматривают здесь самые актуальные для мирового сообщества вопросы, вырабатывают новые подходы к их решению. Впервые в своей истории форум проходит в онлайн-формате. Но это нисколько не сказывается на значимости и широком обсуждении насущных проблем Евразии и мира», – сказано в обращении Первого Президента Нурсултана Назарбаева.

В этом году Казахстан отмечает 30-летие своей государственной Независимости. Елбасы подчерк­нул, что нами был пройден большой и сложный путь, на котором достигнуты существенные и приз­наваемые всеми результаты.

«Сегодня перед нашей страной стоит новая амбициозная задача – к 2050 году войти в число 30 самых развитых государств мира. Благодаря тому, что стерж­нем движения Казахстана вперед всегда выступало единство народа, будет достигнута и эта стратегическая цель», – выразил уверенность Лидер нации.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в текущих условиях новых глобальных вызовов и борьбы с мировой пандемией именно принцип сплоченности должен стать основополагающим для всего человечества.

В обращении Касым-Жомарта Токаева говорится, что за 19 лет своего существования Евразийский медиафорум по праву стал одной из ведущих медиаплощадок Казахстана и всего региона. Это событие традиционно объединяет талантливых журналистов и медиаменеджеров, известных политиков и авторитетных экс­пертов, а спектр обсуждаемых вопросов давно вышел за рамки медиасферы.

«В период всеобъемлющей глобальной трансформации, фундаментальных сдвигов, социальных процессов как никогда важно держать руку на пульсе, открыто обсуждать наиболее острые вопросы и вместе находить их пути решения. С началом коронакризиса во всем мире усилился общественный запрос на качественную информацию, возникла острая необходимость борьбы с фейками. Форум дает прекрасную возможность обсудить актуальные тенденции и подходы в этом направлении», – отметил Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, новые реалии ставят перед медиасферой новые задачи, от решения которых зависит ее будущее. Значительно ускорился процесс цифровизации. Стремительно меняются предпочтение и привычки аудитории, появляются новые форматы подачи информации, трансформируются социальные сети.

«Убежден, что профессиональное обсуждение этого вопроса придаст новый импульс развитию СМИ. Уверен, насыщенной будет и сессия, посвященная 30-летию Независимости страны. Казах­станский путь последовательных преобразований и уникальный опыт сохранения единства народа заслуживают особого внимания. Важнейшими составляющими стратегического курса нашего государства являются открытый диалог и всестороннее партнерство», – говорится в приветствии Главы государства.

В этом плане Касым-Жомарт Токаев констатировал, что форум способствует не только осмыслению современных медиатрендов, но и расширению горизонтов сотрудничества в международном формате.

«Казахстан всегда заинтересован в продвижении конструктивной повестки и готов к реализации совместных проектов во всех сферах, в том числе в области медиа и креативной индустрии», – заключил Президент, пожелав участникам форума плодотворной работы.

Подлинная независимость

Как в свою очередь отметил Крымбек Кушербаев, за прошедший период мы стали свидетелями масштабных событий. Пандемия, глобальная рецессия экономики, блоковое мышление, отсутствие доверия между государствами, практически технологическая война между ведущими державами мира, изменение этических норм и многое другое сильно повлияли на жизнь общества во всем мире. В таких условиях возрастает роль таких мероприятий, как Евразийский медиафорум, ставший признанной международной платформой для обсуждения разных мнений и поиска консенсуса.

Председатель Оргкомитета Евразийского медиафорума Дарига Назарбаева, говоря о 30 годах Независимости, назвала их годами мира, созидания, строительства современной государственности и институтов гражданского общества. По ее мнению, ключевую роль в развитии постсоветских стран играет личность лидера, его видение места страны в мире и ее будущего. И Казахстан в этом смысле благодаря Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву занимает особое место.

– Под его руководством наша страна за короткий исторический период смогла пройти впечатляющий путь обретения подлинной независимости, государственного суверенитета, создания полноценной современной экономики и динамично развивающейся социальной сферы. Это нелегкий и непростой путь. Наша страна движется по нему с пониманием всех трудностей и проблем, – высказала свое мнение Дарига Назарбаева.

По ее словам, сегодняшний Казахстан – это ответственное государство, занимающее активную позицию и в мировой политике, и в регионе Центральной Азии. На протяжении последних трех десятилетий Казахстан выступает как государство, ответственное за мир и безопасность в регионе.

30-летие Независимости – это и хороший повод для оценки роли СМИ в экономике и общественной жизни. Дарига Назарбаева убеж­дена, что в современном мире подлинная независимость и суверенитет означают способность нации производить конкурентоспособный медийный контент.

– Мы видим, что мир сегодня начинает искать новые форматы и новые формы диалога, и мы рады, что Евразийский медиафорум обязательно внесет в этот процесс свой вклад, – приветствовала она гостей.

В письме Президента Армении Армена Саркисяна отмечается, что ЕАМФ – это уникальное и многослойное мероприятие, которое с успехом сочетает идео­логические и практические стороны евразийской интеграции. Именно такие площадки дают возможность изучить новые вызовы и проблемы и поговорить о путях их решения.

Укрепляя государственность

Сессию, посвященную 30-летию Независимости Казахстана, открыл председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев. Свое выступление он начал с того, что за прошедшие 30 лет наша страна добилась огромных успехов во многих сферах, было очень многое сделано для созидания и укрепления независимого государства.

– Из периферийной республики бывшего Советского Союза Казахстан трансформировался в узнаваемое и уважаемое в мире современное государство, которое твердо стоит на своих ногах и уверенно смотрит в будущее, вносит свой значимый вклад в международную безопасность и мировое развитие. И мы сегодня можем с полной уверенностью сказать, что за эти 30 лет Казахстан состоялся как независимое государство. При этом внутри страны есть полный консенсус, что независимость является нашей главной ценностью, – сказал Маулен Ашимбаев.

На таком ценностном фундамен­те сформирована казахстанская модель экономического, социального и политического развития, которая показала свою жизнеспособность и действенность.

– Любая модель проверяется в критических ситуациях. В этом смысле мы более или менее успешно прошли ряд экономических и финансовых кризисов. Кроме того, начиная с прошлого года страна столкнулась с пандемией коронавируса, и, несмотря на все сложности, мы сохраняем социальную и экономическую устойчивость, – продолжил спикер Сената.

По его словам, наша модель прошла проверку на прочность и при осуществлении транзита президентской власти. Данный процесс прошел в полном соответствии с Конституцией и законами страны, в стабильной обстановке и при сохранении преемственности стратегичес­кого курса. Все это показывает жизнеспособность и устойчивость нашей модели развития.

Проблемы и сложности, которые есть в любой стране, должны становиться не факторами регрессии, а стимулами для дальнейшего развития и роста, считает председатель Сената. К важнейшим достижениям Казахстана он отнес формирование системы государственного управления, делимитацию государственной границы, строительство новой столицы, огромный скачок в экономическом развитии.

В основе успехов, по мнению Маулена Ашимбаева, лежат три причины: личность Нурсултана Назарбаева, политика открытости миру и подготовка управленцев нового поколения.

– Все достижения страны за годы независимости неразрывно связаны с именем нашего Первого Президента. Благодаря его огромной работоспособности, решительности, прозорливости и харизме удалось пройти через трудности и кризисы 90-х годов и построить независимое государство. Я на протяжении ряда лет работал на ответственных позициях в Администрации Президента. За эти годы видел, как каж­дое важное решение Нурсултан­ ­Абишевич взвешивал, тщательно обдумывал, пропускал через себя. Видел огромную ответственность, которую он нес и несет за нашу страну. Поэтому искренне считаю, что одним из ключевых факторов укрепления нашей независимости за эти годы и развития страны является личность Первого Президента Казахстана, его личные качества и огромный труд на благо страны, – сказал спикер Сената.

Сегодня Казахстан вступил на новый этап развития. Президент в своей предвыборной программе сформулировал четкие ориентиры развития – преемственность, справедливость и прогресс.

Политика Главы государства направлена на дальнейшую модернизацию экономической и политической систем страны. Прежде всего это диверсификация структуры экономики, ее цифровизация, развитие обрабатывающей промышленности, а также расширение экспорта. И, как отметил спикер Сената, новая экономическая политика уже приносит свои плоды.

В последние два года в Казахстане проведены комплексные политические реформы. И это не дань моде или заигрывание с электоратом. Это стратегический курс государства, определенный Президентом.

Также идет работа по повышению эффективности системы госуправления по принципу «слышащего государства». Приоритетами являются качество человеческого капитала, здравоохранение, образование, социальная защита.

– Очень важно, сохраняя и укреп­ляя фундамент государственнос­ти, дальше развивать нашу страну на принципах открытости миру, толерантности и демократии. Это является одним из ключевых условий для эффективного и успешного развития и процветания Казахстана в XXI веке, – резюмировал Маулен Ашимбаев.

В ходе сессии свое видение дос­тижений Казахстана обозначили также заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана­ Назарбаева Игорь Рогов, председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, председатель Казахстанско-Британского общества Руперт Гудман, постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш.

Пандемия и информационное пространство

В сессии «Как пандемия изменила мир и определила новые векторы глобального существования» приняла участие министр информации и общественного развития РК Аида Балаева. Вирус не новая угроза для человека, напомнила она, но впервые его распространение имело всеобъемлющий, планетарный характер. И это не могло не изменить мир, не сказаться на целых отраслях экономики, не оказать воздействие на сферу управления.

Пандемия резко снизила транс­портные сообщения между странами и континентами. Однако благодаря информационным технологиям мы не потеряли связь с внешним миром, почти полностью переведя ее в виртуальное пространство. Количество пользователей сервиса ZOOM, например, выросло с 10 млн в декабре 2019-го до 200 млн в марте 2020 года.

– Пандемия привела к тому, что важнейшим инструментом борьбы с коронавирусом стало информационное пространство. СМИ оказались на передовой – транслировали экспертные мнения, создавали различные ролики и специальные передачи. Они были направлены на то, чтобы объяснить как стратегию государства, так и личную ответственность за общественное здравоохранение, – отметила Аида Балаева, подчеркнув, что роль СМИ в этом смысле трудно переоценить.

Работа СМИ во время карантинных мер прошла в два этапа. На первом важно было объяснить необходимость карантина, а в пиковые моменты локдауна приводить доводы от личной безо­пасности до мер государственной поддержки, принятые для смягчения удара пандемии. Наши СМИ с этой задачей справились, считает министр.

– На втором этапе, который мы сейчас проходим, главной задачей является необходимость массовой вакцинации и, как результат, выработка коллективного иммунитета. Сегодня Казахстан достиг 60% вакцинации, что стало результатом системной организационной работы не только государственного аппарата, – поделилась Аида Балаева.

Стремительный рост потреб­ления информации показал, что люди готовы поглощать «информационный фаст-фуд», при этом не оценивая его реальную пользу или вред. По словам главы МИОР, в виртуальном мире распространены кликбейтные заголовки, повышающие уровень тревожности и стресса у населения, однако не всегда содержащие под собой дос­товерную информацию.

Именно этим фактором объясняется популярность многочисленных блогеров – конспирологов и антиваксеров. Они не используют сложные смысловые конструкции, но получают гораз­до большую аудиторию по сравнению с традиционными СМИ.

Как добавила глава ведомства, первостепенной задачей государства в этом направлении должна стать профессиональная переподготовка действующих журналис­тов, включающая виртуальную психологию, этику журналиста, работу с научными базами данных, изучение мемов и других виртуальных инструментов передачи образов и информации. Только в этом году благодаря заключенным между МИОР и вузами меморандумам обучающие курсы прошли 4 000 участников.

Для борьбы с недостоверной информацией МИОР создало специальный интернет-ресурс StopFake, где опровергнуто уже более 1 500 фейков, контент проекта был просмотрен более 15 млн раз.

Вынужденное времяпровождение в ограниченном пространстве дома привело к интересным изменениям в традиционных способах получения информации. Министр сообщила, что во время карантина рейтинг казахстанских каналов вырос на 27%.

А согласно подсчетам компании «ЛитРес», спрос на электронные книги на платформе Android вырос более чем наполовину. Карантин также стал катализатором для творческой мысли писательского сообщества, пополнив книжный фонд новыми произведениями.

Но наряду с активным развитием Интернета мир столкнулся и с проблемой кибербуллинга, который должен пресекаться законом, и МИОР планомерно работает в этом направлении.

В ходе своего выступления профильный министр поблагодарила журналистов и работников СМИ за труд и профессионализм.

– Сегодня уже ясно, что самой большой задачей в мире машин станет наша способность оставаться человеком. И наблюдая во время пандемии, как вместе с медицинскими работниками, полицейскими и учителями, журналисты шли на передовой борьбы с COVID, а некоторые даже успевали заниматься волонтерской деятельностью, развозили вещи первой необходимости, продукты, приходишь к выводу: в нашей среде, в среде медиаработников, с этим все в порядке, – заключила Аида Балаева.

На злобу дня

В первый день участники форума получили уникальную возможность в онлайн-формате посетить мастер-классы журналистов, фотографов и продюсеров. Они были посвящены созданию видеоматериалов для некоммерческих организаций и социальному сторителлингу, критическому мышлению и форма­там взаимодействия аудитории со СМИ.

Ключевыми в программе форума стали дискуссии признанных экспертов в области медиасферы, политики, экономики, экологии, образования, футурологии, которые обсудили влияние пандемии на глобальные процессы и человеческие взаимоотношения. В центре внимания – тенденции, сложившиеся в сфере медиа и технологий, проблема переизбытка недостоверной информации, новая экологическая повестка, а также возможная картина мира будущего.

Обсуждение прошло также в рамках «круглых столов». Один из них был посвящен СМИ тюркоязычных стран, формат парт­нерства которых, по мнению экспертов, мог бы значительно расшириться путем создания совместных медиапроектов.

Еще один «круглый стол» был посвящен событиям в Афгани­стане и тому, как они могут отразиться на Центрально-Азиатском регионе. Особенно актуальным это обсуждение было в свете проходящих в эти дни в Душанбе двух саммитов – ОДКБ и ШОС.

Руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Ирина Звягельская отметила, что в плане укрепления границ, совместных действий по предот­вращению внешних атак роль ОДКБ и ШОС будет увеличиваться, но и будет возрастать роль двусторонних военно-политических контактов.

– ШОС имеет большой экономический потенциал и может быть задействован для оказания гуманитарной помощи, привлечения инвестиций. Но пока трудно сказать, насколько ситуация в Афганистане позволит это сделать. Талибы там надолго, и состояние неопределенности не закончится в ближайшее время, – сказала Ирина Звягельская.

По ее мнению, позитивного развития событий в этой стране в ближайшее время ждать не стоит, и предстоит понять, где пролегает грань между террористами и людьми, отвечающими за строительство государственности.

Важный вопрос, насколько бережно талибы будут относиться к модернизированной части общества, ведь собственное развитие может обеспечить только эта часть, и она нуждается в определенном культурном пространстве.

– В связи с этим возрастает зависимость Афганистана от стран Центральной Азии. Конечно, они не могут соперничать с Пакистаном или Ираном. Но, например, Узбекистан экспортирует большой объем электроэнергии, строит автомобильные и железные дороги. Казахстан тоже играет большую роль, имея программу помощи Афганистану, а также являясь серьезным игроком на рынке пшеницы. Но одновременно мы имеем новые вызовы со стороны Афганистана, и это не только поток беженцев, но и более серьезные вещи, не имеющие границ, – обозначила риски российский эксперт.