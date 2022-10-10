В политике нужны профессионалы

Нужно отметить, что активный процесс реформ в политической и общественно-политической жизни в Казахстане начался еще в 2019 году – после того, как пост Главы государства занял Касым-Жомарт Токаев.

Мы помним первую его прог­рамму, предложенную в начале президентства, и в ней речь шла о том, что в Казахстане ожидаются большие изменения и в экономике, и в политике, и в других сферах жизни. Причем каждая реформа, которую инициирует Президент, как краткосрочная, так и долгосрочная, приводит к реальным изменениям, очевидным для граждан.

В июне состоялся референдум по поправкам в Конституцию, а затем Касым-Жомарт Токаев озвучил идею об изменении срока президентских полномочий на однократный семилетний период. Это подтверждает его открытость как политика, а также стремление проводить в Казах­стане демократические реформы.

Сегодня и эксперты, и рядовые граждане практически в один голос говорят о том, что настало время, когда политические деятели должны стать максимально открытыми, выстраивать взаимоотношения с народом на принципах справедливости. Причем справедливость уже стала своеобразным трендом – политичес­кие деятели и государственные служащие все чаще используют это понятие, и в результате мы видим, что и наши акиматы, и маслихаты, и Правительство постепенно меняются.

Да, процесс идет маленькими шагами. Но реформа в масштабах страны – дело не одного дня и даже не одного года. Это трансформация, затрагивающая глубинные слои отношений между государством и обществом, встречающая инерцию и сопротивление – ведь не все хотят или понимают важность перемен.

Поэтому реформы должны идти постепенно. Но уже сегодня, если сравнивать Казахстан с другими странами, как и мы, получившими независимость 30 лет назад, можно заметить, что наша республика прогрессирует очень быстрыми темпами и в части экономических, и в части политических преобразований.

Своими инициативами и решениями Президент Касым-Жомарт Токаев завоевал популярность в народе. Это заметно даже по тому, о чем говорит молодежь в социальных сетях. О нашем Президенте снимают ролики тик-токеры, блогеры, причем не только казахстанские, но и из других стран. А молодежь – это та категория, у которой непросто заслужить доверие представителю официальной власти, даже Главе государства.

Если говорить о выборах, то сейчас в стране нет политичес­кого деятеля, имеющего такую же популярность и поддержку народа, какая есть у действующего Президента. Те кандидаты, которые сегодня выдвигаются на президентские выборы от политических партий, при всем к ним уважении, малоизвестны. Поэтому соглашусь с рядом экс­пертов, говорящих о том, что главным конкурентом Касым-Жомарта Токаева на выборах будет графа «против всех».

Также бытует мнение, что Президент объявил досрочные выборы именно в тот период, когда он имеет репутацию сильного опытного политика, высокий международный авторитет и поддержку народа. Но нужно понимать, что это нормальное явление. Любой политик в любой стране ставит задачу довести начатые реформы до логического завершения.

Поэтому решение Президента Касым-Жомарта Токаева объявить досрочные выборы именно сейчас нужно рассматривать как сильный и логичный шаг.

Новый электоральный цикл включает в себя также парламентские выборы, которые сос­тоятся в первой половине следующего года и пройдут уже в новом формате.

Сейчас Парламент рассматривает поправки, облегчающие процедуру регистрации полит­объединений. У казахстанцев уже сегодня есть стремление объединяться и создавать партии, идти самовыдвиженцами в высший законодательный орган или в маслихаты.

Если говорить о создании политического объединения, то тут сейчас стоит вопрос, связанный с поддержкой конкретного человека в обществе. На прошлых партийных праймериз мы убедились, что число подписчиков в соцсетях не влияет на показатель реального авторитета. Проще говоря, недостаточно быть популярным тик-токером, чтобы собрать подписи и учредить партию.

Государственное управление – далеко не легкая стезя, нужно быть профессионалом. Я всегда выступаю за гражданские инициативы, моя задача как руководителя молодежного конгресса как раз развивать гражданский сектор и продвигать интересы молодежи на более высоких уровнях.

Но если человек заявляет о том, что хочет создать партию или стать депутатом, он должен быть готов к тому, что от него, помимо гражданской позиции, потребуется высокий профессио­нализм. Пора отходить от политики популизма, необходимо практическое решение проб­лем, а значит, нужны именно профессионалы.