Статьи
В политике нужны профессионалы
Тохтар Болысов, исполнительный директор ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана»

Нужно отметить, что активный процесс реформ в политической и общественно-политической жизни в Казахстане начался еще в 2019 году – после того, как пост Главы государства занял Касым-Жомарт Токаев.

Мы помним первую его прог­рамму, предложенную в начале президентства, и в ней речь шла о том, что в Казахстане ожидаются большие изменения и в экономике, и в политике, и в других сферах жизни. Причем каждая реформа, которую инициирует Президент, как краткосрочная, так и долгосрочная, приводит к реальным изменениям, очевидным для граждан.

В июне состоялся референдум по поправкам в Конституцию, а затем Касым-Жомарт Токаев озвучил идею об изменении срока президентских полномочий на однократный семилетний период. Это подтверждает его открытость как политика, а также стремление проводить в Казах­стане демократические реформы.

Сегодня и эксперты, и рядовые граждане практически в один голос говорят о том, что настало время, когда политические деятели должны стать максимально открытыми, выстраивать взаимоотношения с народом на принципах справедливости. Причем справедливость уже стала своеобразным трендом – политичес­кие деятели и государственные служащие все чаще используют это понятие, и в результате мы видим, что и наши акиматы, и маслихаты, и Правительство постепенно меняются.

Да, процесс идет маленькими шагами. Но реформа в масштабах страны – дело не одного дня и даже не одного года. Это трансформация, затрагивающая глубинные слои отношений между государством и обществом, встречающая инерцию и сопротивление – ведь не все хотят или понимают важность перемен.

Поэтому реформы должны идти постепенно. Но уже сегодня, если сравнивать Казахстан с другими странами, как и мы, получившими независимость 30 лет назад, можно заметить, что наша республика прогрессирует очень быстрыми темпами и в части экономических, и в части политических преобразований.

Своими инициативами и решениями Президент Касым-Жомарт Токаев завоевал популярность в народе. Это заметно даже по тому, о чем говорит молодежь в социальных сетях. О нашем Президенте снимают ролики тик-токеры, блогеры, причем не только казахстанские, но и из других стран. А молодежь – это та категория, у которой непросто заслужить доверие представителю официальной власти, даже Главе государства.

Если говорить о выборах, то сейчас в стране нет политичес­кого деятеля, имеющего такую же популярность и поддержку народа, какая есть у действующего Президента. Те кандидаты, которые сегодня выдвигаются на президентские выборы от политических партий, при всем к ним уважении, малоизвестны. Поэтому соглашусь с рядом экс­пертов, говорящих о том, что главным конкурентом Касым-Жомарта Токаева на выборах будет графа «против всех».

Также бытует мнение, что Президент объявил досрочные выборы именно в тот период, когда он имеет репутацию сильного опытного политика, высокий международный авторитет и поддержку народа. Но нужно понимать, что это нормальное явление. Любой политик в любой стране ставит задачу довести начатые реформы до логического завершения.

Поэтому решение Президента Касым-Жомарта Токаева объявить досрочные выборы именно сейчас нужно рассматривать как сильный и логичный шаг.

Новый электоральный цикл включает в себя также парламентские выборы, которые сос­тоятся в первой половине следующего года и пройдут уже в новом формате.

Сейчас Парламент рассматривает поправки, облегчающие процедуру регистрации полит­объединений. У казахстанцев уже сегодня есть стремление объединяться и создавать партии, идти самовыдвиженцами в высший законодательный орган или в маслихаты.

Если говорить о создании политического объединения, то тут сейчас стоит вопрос, связанный с поддержкой конкретного человека в обществе. На прошлых партийных праймериз мы убедились, что число подписчиков в соцсетях не влияет на показатель реального авторитета. Проще говоря, недостаточно быть популярным тик-токером, чтобы собрать подписи и учредить партию.

Государственное управление – далеко не легкая стезя, нужно быть профессионалом. Я всегда выступаю за гражданские инициативы, моя задача как руководителя молодежного конгресса как раз развивать гражданский сектор и продвигать интересы молодежи на более высоких уровнях.

Но если человек заявляет о том, что хочет создать партию или стать депутатом, он должен быть готов к тому, что от него, помимо гражданской позиции, потребуется высокий профессио­нализм. Пора отходить от политики популизма, необходимо практическое решение проб­лем, а значит, нужны именно профессионалы.

Популярное

Все
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов
Жигули Дайрабаев соответствует требованиям к кандидатам в президенты Казахстана – ЦИК
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Токаев поздравил казахстанских учителей с профессиональным праздником
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
В Минздраве озвучили обновленную статистику по пациентам с коронавирусом
Обновление элит – парадигма справедливости
Задержку российских и белорусских дальнобойщиков на границе объяснил глава МИИР
Выборы для любой страны являются серьезным испытанием на прочность государства и гражданскую зрелость избирателей
Минздрав представил законопроект, который декриминализирует ответственность медиков за врачебные ошибки. Кто выиграет от того, что доктора будут реже встречаться со следователями?
Экономическое развитие немыслимо без науки
Как быть казахстанцам с ВНЖ, получившим повестку в России, объяснили в МИД РК
Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения
Южане продолжают обсуждать итоги визита Президента в регион, в ходе которого Касым-Жомарт Токаев, в частности, заявил о предоставлении Туркестану статуса духовно-исторической столицы
Когда начнется священный месяц Рамазан в 2023 году
Почему неполные семьи исключили из программы "Бақытты отбасы", объяснили в МИИР
Россиян, учинивших драку в Уральске, выдворят из Казахстана
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Жители Жаркына, пригородного поселка Семея, возмущены низким качеством ремонтируемой дороги
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
С необычным оружием ограбил игровой клуб на миллионы карагандинец – видео
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Закон Республики Казахстан
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Статьи
Голос эпохи
Статьи
Щебень преткновения
Статьи
На проводе Семипалатинск
Статьи
Во имя будущего

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]