Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В департаменте полиции Акмолинской области подведены итоги одного из самых продолжительных и масштабных оперативно-профилактических мероприятий «Карасора - 2025», передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций первый заместитель начальника департамента полиции полковник Ерлан Акбаров, акция стартовала в области 1 июня и продлилась 5 месяцев. За это время полицейскими выявлено 125 наркоправонарушений, в том числе 66 фактов сбыта. В рамках операции ликвидировано пять нарколабораторий, одна из них по производству синтетических наркотиков.

Из незаконного сбыта изъяли 269 килограммов различных видов запрещенных веществ, задержано 18 наркозакладчиков.

Кроме того, полицейские приняли меры по уничтожению дикорастущей конопли: вынесено 480 предписаний и составлено 35 протоколов за их неисполнение.

Отдельное внимание уделено профилактике нарушений на дорогах. С начала года в регионе выявлено 153 водителя, управлявших транспортом в состоянии наркотического опьянения.

Важной частью кампании стала профилактическая работа с населением. За 5 месяцев наркополицейские провели более 750 встреч в различных форматах и на диалоговых площадках.