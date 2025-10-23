фото Игоря Бургандинова

Праздничная обстановка, крас­ная дорожка и царящая атмосфера семейной идиллии – все говорило о значимости церемонии. К важному дню победители подошли не менее основательно, чем организаторы. Все участники, как взрослые, так и дети, – в национальных костюмах. Некоторые наряды привлекали богатством образов, но, даже несмотря на это, все они меркли перед улыбками победителей, перед любовью, которую они излучали.

В мероприятии приняли участие председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, министр культуры и информации Аида Балаева, депутаты, общест­венные деятели, журналисты.

Приветствуя участников, Маулен Ашимбаев отметил уникальность традиционного конкурса и символичность его проведения в преддверии Дня Республики и 35-летия принятия Декларации о суверенитете страны. По его словам, проект «Мерейлі отбасы» способствует укреплению преемственности и вносит значительный вклад в продвижение национальных ценностей. Спикер Сената отметил, что Глава государства неоднократно подчеркивал решающий вклад института семьи в формирование нового качества нашей нации.

– Семья в казахской культуре издревле обладает сакральным значением. Сплоченность семьи – залог единства и стабильности общества. Поэтому такие ценности, как почитание родителей, сохранение родственных отношений, стали стержнем национальной культуры. По поручению Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича

Токаева в последние годы реализуются комплексные реформы по укреплению института семьи, защите материнства и детства, продвижению правильной сис­темы ценностей в обществе. В сентябрьском Послании Глава государства обозначил важные задачи, направленные прежде всего на поддержку семьи, охрану здоровья матери и ребенка, защиту их прав. Уверен, что все эти социальные инициативы будут способствовать росту благосостояния граждан и укреплению семейных ценностей в стране, – говорил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также остановился на законодательной работе в рамках реализации соответствующих поручений Главы государства. В частности, речь шла о таких масштабных проектах, как «Национальный фонд – детям», «Келешек мектептері» и внед­рении цифровых технологий в образовательный процесс.

Поздравляя лауреатов конкурса «Мерейлі отбасы», Маулен Ашимбаев выразил признательность конкурсантам за активное участие и вклад в возрождение нравственных и семейных ценностей.

Лауреатами конкурса «Мерейлі отбасы-2025» стали 20 семей. Среди них – творческая семья Мекебаевых из Акмолинской области, династия ремесленников Бекдайыр из Алматинской облас­ти, Туремуратовы из Актюбинской области, чета Сыдыкбаевых из области Абай. Победителями городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента стали семьи Айткожиных, Дуйсебаевых, Нуртаевых, а от Западно-Казахстанской области – семья Суюнгаровых. Образцовой семьей Карагандинской области признана династия шахтеров Ключниковых, Северо-Казахстанской – семья механизатора Узбекова, Атырауской – семья железнодорожников Утеповых, Костанайской – семья активных тружеников Эгамбердиевых, Жамбылской – династия железнодорожников трех поколений Бектасовых. От области Жетысу лучшими оказались семья Бектеновых, укрепляющая культурное и спортивное наследие, Павлодарской области – динас­тия шахтеров Турсунбаевых, Улытауской – семья аграриев Капбасовых, Кызылординской – семья заслуженных тружеников Абсадыковых, Мангистауской – семья общественных деятелей и тружеников Шолтамановых, Туркестанской – семья агронома Молдабекова и от Восточно-Казахстанской области – трудовая династия Жакиповых, посвятившая свою жизнь охране природы.

Мы смогли поговорить с многодетной семьей Айткожиных из Астаны, глядя на которую понимаешь, что основной задел успеха и благополучия закладывают родители, а дети подражают поведению взрослых. Глава семьи Сайран-ага – общественный деятель, писатель, путешественник, был заместителем председателя союза отцов, он индивидуальный предприниматель. Его супруга Айнаш-тате – обладательница нагрудных знаков «Күміс алқа» и «Алтын алқа» – не просто хранительница очага, а настоящий тыл для мужа. Вместе они воспитывают восьмерых детей. Но самое интересное – супруги активно занимаются спортом! Недавно глава семьи вернулся из Алматы, где проводился очередной марафон. Родители пропагандируют здоровый образ жизни и подают пример своим сыновьям и дочерям.

– Скоро мы отмечаем 25-летие со дня заключения брака. Все эти годы живем душа в душу, стараясь на личном примере прививать детям самые лучшие качества. Что важно? Духовная составляющая. Духовно богатый человек – это всегда умная, культурная, высоконравственная личность. Мы стараемся воспитывать детей патриотами и людьми с большой буквы. Спасибо Президенту Касым-Жомарту Токаеву за формирование госполитики по поддержке семей, – сказали супруги Айткожины, поздравив казахстанцев с наступающим Днем Республики.

По информации руководителя общественного фонда Senim Qogamy Юлии Смышляевой, уникальность конкурса заключается не только в региональном охвате – от мегаполисов до самых отдаленных сел, но и в представленности сфер. Среди победителей – представители трудовых династий, работники сферы образования, медицины, семьи, активные в благотворительной и волонтерской деятельности.

– Укрепление среди казахстанцев нравственных и семейных ценностей – одно из приоритетных направлений государства. Для участия в конкурсе в этом году было подано 3 434 заявки из всех регионов Казахстана. И в каждом был определен свой победитель, – добавила Юлия Смышляева.

Отметим, что в Казахстане, по данным пресс-службы Минис­терства культуры и информации, разработан и принят План мероприятий по сохранению и укреп­лению института семьи и брака на 2025–2027 годы, направленный на профилактику разводов и повышение уровня осознанной подготовки к семейной жизни.

Торжественная церемония награждения завершилась праздничным концертом.