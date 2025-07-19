В торжественной церемонии пуска завода приняли участие аким области Нурлыбек Налибаев, депутаты Мажилиса Парламента Мархабат Жайымбетов, Мурат Ергешбаев, Мурат Абенов, министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

Поздравляя земляков с вводом в строй современного предприятия стройиндустрии, Нурлыбек Налибаев проинформировал их о достижениях Кызылординской области в сфере промышленности.

– В соответствии с поручениями Президента Касым-Жомарта Токаева, неоднократно подчеркивавшего, что государство должно всячески поддерживать отечественных производителей, в Приаралье ведется поэтапная работа по диверсификации экономики и созданию высокопроизводительной, экс­портно ориентированной несырьевой обрабатывающей промышленнос­ти. В этой связи важно максимально использовать потенциал местных пос­тавщиков строительных материалов. В регио­не действуют производства по выпуску цемента, стекла, щебня, сухих строительных смесей, асфальто- и железобетона. Таким образом, формируется местный строительный кластер, – подчеркнул Нурлыбек Налибаев.

Он отметил, что в ближайшие пять лет в регионе планируется осуществить 89 инвестиционных проектов на сумму два триллиона тенге, создав свыше 11 тыс. рабочих мест. В нынешнем году завершится реализация 27 проектов. В том числе по строительству кирпичного завода, ТЭЦ, заводов по производству щебня, зеркал и других.

Новый кирпичный завод экологически эффективен, он работает на природном газе. Производственный процесс полностью автоматизирован. В объект, расположенный в индустриальной зоне на площадке в семь гектаров, инвестировано 5 млрд тенге. Предприя­тие обеспечит работой 70 человек.

Технологические линии имеют производительность 250 тыс. кирпичей в день. Этот объем позволяет покрыть потребности строительной отрасли Приаралья.