В приоритете – реальное производство
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Вячеслав Додонов, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК
Задачи, поставленные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан 7 февраля 2024 года, направлены на достижение стратегических целей – устойчивого интенсивного экономического роста, способного обеспечить удвоение ВВП к 2029 году, и значительное повышение доходов и качества жизни граждан страны.