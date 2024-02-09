В приоритете – реальное производство

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Вячеслав Додонов, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК

Задачи, поставленные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан 7 февраля 2024 года, направлены на достижение стратегических целей – устойчивого интенсивного экономического роста, способного обеспечить удвоение ВВП к 2029 году, и значительное повышение доходов и качества жизни граж­дан страны.

фото из архива "КП"

Несмотря на то что Президент подробно остановился на многих ключевых сферах экономики – от макропоказателей до строительства региональных объектов социальной инфраструктуры и обновления парка железнодорожных вагонов, – представляется, что наиболее важными были вопросы инвестиций и государственной бюджетной политики.

От этих сфер в очень значительной мере зависит возможность достижения тех макроэкономических показателей, которые задал Глава государства, а также создание обновленного экономического базиса страны в целом – с создаваемым «промышленным каркасом», обновленной энергетической системой, модернизированным АПК, быстро развивающимися технология­ми цифровизации и искусственного интеллекта.

В этой связи можно выделить такие моменты в его выступлении, как необходимость активизации работы по привлечению и перестройке работы с иностранными инвесторами. Президент Токаев впервые лично озвучил хроническую проблему в этой сфере, а именно что приток иностранных инвестиций обеспечивается в основном за счет реинвестирования доходов от уже действующих проектов в добываю­щей отрасли.

Фактически же за последние годы ситуацию с привлечением иностранных инвестиций можно охарактеризовать как стагнацию – с конца 2019 года по первое полугодие 2023 года объем накопленных в Казахстане иностранных инвестиций всех видов увеличился всего на 12%, причем прямые инвестиции выросли менее чем на 8%, а максимальными темпами росли различные долговые обязательства (почти на 34%). Так что проблемы в этой сфере есть, они, можно сказать, застарелые, и именно эти проблемы препятствуют реализации многих задач экономического курса Главы государства – от новой индустриализации до развития прорывных сфер и отраслей. Поэтому Касым-Жомарт Токаев справедливо акцентировал внимание на необходимости сущест­венно увеличить приток внешних и внутренних инвестиций, возлагая решение этой задачи на все государственные органы – от акиматов до специально созданного Инвестиционного штаба – и пообещав жесткий спрос за результаты на этом направлении уже по итогам первого полугодия.

Другая проблема первостепенной, на мой взгляд, важности, о которой сказал Глава государства, – это совершенствование бюджетной политики. Он не просто обозначил существующие в этой сфере вопросы – растущий дефицит бюджета, проблемы с наполняе­мостью доходной части, налоговыми ставками, но и сделал очень важное заявление о том, что бюджет не сориен­тирован на стимулирование экономической активности. Этот посыл можно понимать так, что роль бюджета и государственных финансов в целом в развитии экономики, финансировании приоритетов ее развития будет увеличиваться.

Также можно обратить внимание на то, что Касым-Жомарт Токаев отметил чрезвычайно высокий уровень государственной социальной поддерж­ки (получателями различных видов которой является около 4,5 млн человек) и что более половины расходов государственного бюджета направляется на социальные цели. Обобщая высказанные относительно бюджетной политики тезисы, можно предположить, что фокус бюджетных расходов может быть несколько скорректирован в пользу финансирования программ развития экономики, создания нового экономического базиса, который позволит в долгосрочной перспективе обеспечить устойчивость и интенсивный рост.

#президент #Правительство #отклик #расширенное заседание

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