В приоритете ЗОЖ

Отрадно, что большая часть из них будет построена в деревнях региона. Но самый крупный объект, а потому и самый дорогостоящий, будет возведен в областном центре. В одном из новых микрорайонов Костаная начнется строительство Центра настольного тенниса для тренировочного процесса и проведения соревнований международного уровня. Это будет здание площадью более 3 тыс. кв. м.

– Центр настольного тенниса состоит из двух функционально взаимосвязанных блоков: зоны спортивного зала и административно-сервисной зоны. В спортивном зале расположено 12 теннисных столов, а также сборно-разборные трехрядные трибуны с сидениями на сто мест. Спортивный зал универсальный, с возможностью проведения в нем соревнований по волейболу, мини-футболу, баскетболу. В административно-сервисной зоне предусмотрены специализированные и административные помещения. Бытовые помещения включают в себя мужские и женские раздевалки для спортсменов, тренеров, судей, оборудованные душевыми и санузлами, – рассказала руководитель управления строительства Костанайской области Динара Ихласова.

Стоимость теннисного центра оценивается в 1,6 млрд тенге. Это почти половина бюджета, запланированного на строительство всех 14 спортобъектов. Итак, в 2024-м в Костанайской области возведут 11 спортивных комплексов и три сооружения для укрытия хоккейных площадок. На эти цели, а также на проведение реконструкции двух спорт­объектов выделено 4 млрд тенге.

Из них 846 млн тенге потратят на капитальный ремонт исторического здания спорткомплекса с плавательным бассейном, называемого в народе «Трудовые резервы». Примечательно, что проект по реконструкции этого комплекса, который ныне находится в плачевном состоянии, не могли реализовать с 2021 года.

Сейчас начнется разработка проекта и по реконструкции аварийного аквапарка «Осьминог», расположенного в самом центре Костаная. Это также одна из достопримечательностей города, которой больше двадцати лет. Однако с осени 2022 года аквапарк не функционирует. Долгое время власти не могли решить его судьбу: то ли отремонтровать, то ли вовсе снести. На реконструкцию объекта, по предварительным расчетам, будет затрачено около 12 млрд тенге.