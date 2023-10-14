В программу Олимпиады в Лос-Анджелесе добавят пять новых видов спорта

Спорт
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В олимпийскую семью вольются сквош, лакросс, бейсбол, крикету и флаг-футбол, передает Kazpravda.kz

Фото: kp.ua

В программу летней Олимпиады 2028 года, которая пройдет в Лос-Анджелесе, добавят пять новых видов спорта. Об этом рассказал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, передает МОК.

Будут разыграны медали по сквошу, лакроссу, бейсболу, крикету и флаг-футболу, который является вариацией американской версии игры.

Атлеты впервые будут соревноваться по сквошу и флаг-футболу. Ранее бейсбол, крикет и лакросс уже входили в программы некоторых Олимпиад, однако они никогда не становились постоянными видами спорта на Играх. Самый большой перерыв — у соревнований по крикету. Последний раз они проходили больше 100 лет назад.

Также МОК приняли решение о включении еще одной летней дисциплины в качестве постоянной. Теперь на Играх будут проходить соревнования по «пляжному спринту в гребле».

34-я летняя Олимпиада пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе.

#олимпиада #Лос-Анджелес

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