В процедуры госзакупок внесены изменения и уточнения

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О государственных закупках», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, основной целью законопроекта является дальнейшее совершенствование законодательства в сфере государственных закупок.

Законопроект направлен на повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, упрощение и дальнейшую автоматизацию процедур государственных закупок, создание единой платформы закупок.

Законопроектом предусматривается введение понятия и регламентация норм по «общественному мониторингу государственных закупок», внедрение института «устойчивых государственных закупок», основанных на приобретении товаров, работ, услуг с учетом социальных, экономических и экологических аспектов, внедрение рейтинга потенциальных поставщиков при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, регламентация основных принципов государственных закупок и квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику. Кроме того, предусматривается уточнение способов осуществления государственных закупок, совершенствование государственных закупок из одного источника, уточнение компетенций уполномоченного органа.