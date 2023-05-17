В пятерке сильнейших

Шестая ракетка планеты и первый номер женской сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина со счетом 6:3, 6:3 обыграла чешку Маркету Вондроушову, занимающую 70-ю строчку рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация), в четвертом круге крупного международного турнира WTA Masters 1000 – Internazionali BNL d’Italia в Риме (Италия).

Матч продолжался 1 час и 14 минут. Казахстанка сравняла счет в личных встречах с Маркетой – 1:1. Стоит отметить, что до встречи с Рыбакиной Вондроушова выбила из сетки девятую сеяную мира Марию Саккари из Греции. Следующей соперницей Елены в Риме станет либо первая ракетка планеты полька Ига Свёнтек или хорватка Донна Векич.

По информации live-tennis.eu, Рыбакина после этой победы должна подняться с шестого на пятое место в женском одиночном разряде, а в случае выигрыша римского турнира и вовсе может стать четвертой.