Статьи В рамках ЕАЭС Ольга ЛЬВОВА

Как сообщила пресс-служба казахстанского омбудсмена, был обсужден широкий круг вопросов, касающихся обеспечения прав человека в двух странах, имплементации международных обязательств, взаимодействия госорганов и гражданского общества. Стороны обменялись мнениями по ключевым направлениям дальнейшей совместной работы, отметив существенный потенциал международного формата сотрудничества в правозащитной сфере в условиях интенсивно развивающихся интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза.



Как известно, интеграционные процессы в ЕАЭС обеспечивают в том числе свободу перемещения людей, а это вызывает необходимость консолидировать деятельность учреждений омбудсменов в оказании взаимной правовой помощи в защите прав своих граждан, обмене информацией, проведении совместных мероприятий. По итогам встречи выдвинута совместная инициатива – обратиться к омбудсменам государств – участников ЕАЭС о заключении соглашения о сотрудничестве в рамках своей компетенции.







