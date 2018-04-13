​В рамках глобального тренда

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Злата Белая

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК презентовал специальные выпуски журналов «Казахстан-Спектр» и «Қоғам және Дәуір», пос­вященные годовщине выхода прог­раммной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного соз­нания».

Сейчас во всей стране идет активная работа по реализации ключевых направлений, обозначенных в статье Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Есть результаты по различным проектам, подводятся первые итоги. В специальных выпусках журналов говорится о важных направлениях модернизации общественного сознания, способствующих становлению единой нации сильных и ответственных людей.

Заместитель директора КИСИ при Президенте РК, шеф-редактор журнала «Казахстан-Спектр» Мадина Нургалиева отметила, что идея выпуска спецномера возникла в конце прошлого года.

– Концептуально весь номер пос­вящен программной статье Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Прошел ровно год с момента ее публикации, и сейчас уже можно говорить об определенных итогах, оценить эффективность и уровень реализации проектов. В журнале «Казахстан-Спектр» представлены как теоретико-методологические статьи, так и материалы с практичес­ким наполнением – результатами массовых и экспертных опросов, – рассказала она.

Модернизация общественного сознания – это глобальный тренд. В различных государствах модернизация общественного сознания реализуется в той или иной форме с учетом собственной специфики. В материалах журнала читатели найдут анализ мирового опыта, а также масштабов и особенностей модернизационных инициатив в Казахстане.

Например, в статье «Рухани жаңғыру: социальная инженерия успешного общества» детально рассмотрены проект «сингапурского чуда», инициированный Ли Куан Ю для модернизации нацио­нального менталитета, европейский опыт – модель государственного строительства по Шарлю де Голлю, основанная на сильной исполнительной власти, идее «национального величия» и «дирижизма» в социально-экономической сфере, а также идеология Махатмы Ганди в Индии – Сатья­граха («стремление к истине»), ряд других идей. Для Казахстана важно, чтобы социо­инженерный проект «Рухани жаңғыру» обеспечил формирование общества успеха.

В презентации приняли участие авторы статей, политологи и социологи, представители науч­но-исследовательских структур и СМИ.

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