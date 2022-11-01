В режиме открытого доступа

XI Евразийская конференция академических библиотек объединила в Астане представителей 12 стран.

По словам организаторов конференции «Открытый доступ к знаниям и библиотеки: достижения и тренды» в лице представителей Министерства науки и высшего образования РК, Ассоциации библиотек высших учебных заведений страны и Назарбаев Университета, тематика встречи выбрана не случайно. Тенденции современного научного мира сводятся к открытости и доступности, которые так привлекательны для молодежи. Именно поэтому важно обозначать роль и задачи вузовских библиотек в продвижении открытого доступа к знаниям, а также обсуждать возможные перспективы в указанной области.

Как отметил вице-министр МНВО РК Куаныш Ергалиев, библиотекари активно участвуют в развитии медийной и информационной грамотности студентов, в продвижении академической честности и формировании университетской корпоративной культуры. Биб­лиотеки в современном мире стали не только местом для получения знаний, но и хабами социализации, инновации и креативности, то есть территорией для выражения самостоятельности молодого человека: самообразования, самоидентификации, самопознания и самореализации. Именно поэтому так важна трансформация академических библиотек при вузах.

В числе ключевых спикеров двухдневной конференции были сотрудник по вопросам авторского права и политики открытого доступа в Меж­ дународной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений в Гааге Мэттью Фойгтс, менеджер сообщества открытого образования в Европейской сети библиотекарей открытого образования Паола Корти, директор по коллекциям и цифровым услугам в библиотеках Техасского государственного университета, доктор философии, магистр делового администрирования и библиотечных и информационных наук Рэймонд Узвишин. В рамках форума прошел также «круглый стол», на котором были рассмотрены рекомендации по дальнейшему взаимодействию представителей академических библиотек вузов стран Центральной Азии для совершенствования системы высшего образования, проведения научных исследований.