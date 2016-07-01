Статьи В режиме селектора Антон СЕРОВ

Совещание проходило в формате селектора, что обусловлено необходимостью минимизировать отрыв командиров и командующих по управлению подчиненными войсками и контролю ситуации на местах. На повестке дня были рассмотрены три вопроса, которые напрямую затрагивают интересы войск.



Первый вопрос отразил ситуацию по противодиверсионной безопасности и защите военных объектов. Затем рассмотрели совершенствование вопросов инспектирования и проверок войск, актуальность этого вызвана результатами проводимых проверок. И в завершение особое внимание было уделено состоянию дел в Военно-воздушных силах.



По мере развития военной техники усложняются задачи, увеличивается их объем, качественно изменяется характер труда, растут моральные, морально-психологические и физические нагрузки. А это требует роста сознательности личного состава. Таким образом, боевая готовность части складывается из боевой готовности каждого военнослужащего.



– Воинская дисциплина является одним из главных условий обеспечения боевой готовности войск. Также она достигается созданием в воинской части условий, обеспечивающих безопасность прохождения воинской службы, необходимых материально-бытовых условий. По этому пункту командиры различных уровней также не дорабатывают, в результате мы теряем солдат, и об этих примерах вы хорошо знаете, – отметил Имангали Тасмагамбетов и поставил задачу добиться их неукоснительного соб­людения.

