В результате стрельбы в американском Орландо погибли три человека, в том числе ребенок

Три человека, в том числе один ребенок, погибли в результате стрельбы в штате Орландо, США, в минувшее воскресенье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

фото: kazpravda.kz

По данным полиции Орландо, стрельба произошла ночью. Полиция выехала в дом пострадавших по вызову о домашнем насилии. Сразу после прибытия полицейские услышали из дома выстрелы. Преступник вышел из дома и начал стрелять в них. Как сообщает полиция, после того как полицейские открыли ответный огонь, тот погиб на месте.

"В доме три человека были обнаружены с пулевыми ранениями, среди них был ребенок... Все трое были мертвы", - отмечается в заявлении на странице полиции в Twitter.

Сообщается, что полиция установила личность преступника. Им оказался 29-летний афроамериканец Лакорвис Тамар Дэйли.