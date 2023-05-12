Новые судьи назначены в ряде областей Казахстана

Указы и распоряжения, Кадровые назначения
119
Кунапия Гульмира
корреспондент

На портале «Адилет» опубликовали указ главы государства о назначении новых судей в ряде регионов Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Так, назначены:

Судьей Каргалинского районного суда Актюбинской области – Данагуль Сарсенова;

Судьей Карасайского районного суда  Алматинской области – Жазира Утегенова;

Судьей Таласского районного суда Жамбылской области – Кайрат Избасаров;

Судьей суда № 2 района Элихан Бекейхан города Караганды – Талгат Экзеков.

Судьей Шемонаихинского районного суда Восточно-Казахстанской области – Кымбат Калдаманова.

По Костанайской области:

Судьей Амангельдинского районного суда – Ерлан Бекбосинов;

Судьей Карабалыкского районного суда –  Бек-Хан Усмаев;

Судьей Лисаковского городского суда – Мадина Айсенова;

Судьей Костанайского городского суда – Евгения Минх;

Судьями Рудненского городского суда – Асылхан Бижанов, Динара Жанабаева, Гульсум Иманбаева.

По Северо-Казахстанской области:

Судьей суда района имени Габита Мусрепова - Наталья Калинина;

Судьей Мамлютского районного суда – Инна Зубкова.

По Туркестанской области:

Судьей Сарыагашского районного суда – Жасулан Орынбаев;

Судьей Туркестанского городского суда - Жанабил Акынов.

Вместе с тем, ряд судей освобожден от занимаемых должностей по причинам, связанным с дисциплинарным поступком, обвинительным приговором, переходом на другую работу или должность, а также связанным с уходом в отставку.    

Так, освобождены:

Судья Актюбинского областного суда Еркин Жапаров - за совершение дисциплинарного проступка;

Судьи Жамбылского областного суда: Нурлан Жумагулов и Гульнар Сыздыкова - в связи с уходом в отставку,

Судья Туркестанского областного суда Клара Жаппасова - в связи с уходом в отставку;

Судья Абайского районного суда города Шымкент Канат Мылтыкбаев - за совершение дисциплинарного проступка;

Судья военного суда Семейского гарнизона области Абай Аскарбек Жунусбеков - в связи с уходом в отставку;

Судья специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области Алмакуль Туменбаева - в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;

Судья специализированного следственного суда города Атырау Дина Трумова - в связи со смертью;

Председатель специализированного следственного суда города Уральск Нурлан Губашев - в связи со смертью.

По городу Астана:

Судья Алматинского районного суда Нургуль Смагулова - в связи с переходом на другую работу;

Судья Есильского районного суда Жанна Кулакбаева - в связи с переходом на другую работу;

Судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Марина Кушакова - в связи с уходом в отставку.

По городу Алматы:

Судья районного суда № 2 Алмалинского района Айжан Рамазанова - в связи с переходом на другую работу;

Судья Медеуского районного суда Светлана Жолманова - за совершение дисциплинарного проступка.

По Карагандинской области:

Судья суда района Әлихан Бекейхан города Караганда Бахыт Мухатжанова - в связи с уходом в отставку;

Судья специализированного межрайонного экономического суда Рафаил Дурдыев - в связи с уходом в отставку;

Судья Темиртауского городского суда Айжан Шаяхметова - за совершение дисциплинарного проступка;

Председатель специализированного суда по административным правонарушениям города Темиртау Ерлан Сыздыков - в связи с уходом в отставку;

Судья Лисаковского городского суда Костанайской области Нурлан Агибаев - в связи с уходом в отставку.

#регионы #назначение #указ #судья

Популярное

Все
Мать разозлилась на новорожденного сына и убила его в Павлодаре
Подписаться на печатные издания казахстанцы теперь могут онлайн
В Казахстане за первый квартал текущего года мошенники «заработали» более 30 млрд тенге
Преподаватель онлайн-курсов казахского Ирина Цой делится секретами успешного изучения государственного языка
Урджарская находка: принцесса или жрица?
За тысячи километров от отчего дома уехала учиться венгерка Богларка Фехер, чтобы досконально выучить казахский язык и окунуться в национальную культуру
В Алматинской области растет популярность разговорных клубов казахского языка
Иллюзия реальности, или Поле чудес в стране дураков
В столице проходит персональная выставка известного казахстанского художника Алпысбая Казгулова
Затравленная тема
Голландец Йон Хоогендейк путешествует по Казахстану и ищет старые европейские автобусы
В Шымкенте определились обладательницы путевок на юниорский чемпионат мира Juniors Billie Jean King
ГИСС: ни вершков вам, ни корешков
Трех подростков избили неизвестные в Петропавловске
Антимонопольный орган начал расследования в отношении КТЖ и аэропорта Астаны
В поисках «мурано», или За удовольствие нужно платить
И крупный цветочек
Скажи!
Первая из легенд
В защиту права на авторство
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
Где в Казахстане проживает больше всего мужчин
Гулявший с ножом житель Павлодара напугал прохожих
В Лондоне в Вестминстерском аббатстве короновали Карла III
В столице прошел международный фестиваль искусств «Айман приглашает»
Экипаж самолета отравился бортовой едой в Алматы
Пятерку лучших бойцов Казахстана назвал Жалгас Жумагулов
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Пять новаций Социального кодекса
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023

Читайте также

Назначен глава правления Национального центра повышения ква…
Новым председателем Союза писателей Казахстана избран Мерек…
Аслан Аталыков возглавил Комитет миграционной службы МВД
Назначен новый глава Департамента полиции Карагандинской об…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]