Новые судьи назначены в ряде областей Казахстана

На портале «Адилет» опубликовали указ главы государства о назначении новых судей в ряде регионов Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.
Так, назначены:
Судьей Каргалинского районного суда Актюбинской области – Данагуль Сарсенова;
Судьей Карасайского районного суда Алматинской области – Жазира Утегенова;
Судьей Таласского районного суда Жамбылской области – Кайрат Избасаров;
Судьей суда № 2 района Элихан Бекейхан города Караганды – Талгат Экзеков.
Судьей Шемонаихинского районного суда Восточно-Казахстанской области – Кымбат Калдаманова.
По Костанайской области:
Судьей Амангельдинского районного суда – Ерлан Бекбосинов;
Судьей Карабалыкского районного суда – Бек-Хан Усмаев;
Судьей Лисаковского городского суда – Мадина Айсенова;
Судьей Костанайского городского суда – Евгения Минх;
Судьями Рудненского городского суда – Асылхан Бижанов, Динара Жанабаева, Гульсум Иманбаева.
По Северо-Казахстанской области:
Судьей суда района имени Габита Мусрепова - Наталья Калинина;
Судьей Мамлютского районного суда – Инна Зубкова.
По Туркестанской области:
Судьей Сарыагашского районного суда – Жасулан Орынбаев;
Судьей Туркестанского городского суда - Жанабил Акынов.
Вместе с тем, ряд судей освобожден от занимаемых должностей по причинам, связанным с дисциплинарным поступком, обвинительным приговором, переходом на другую работу или должность, а также связанным с уходом в отставку.
Так, освобождены:
Судья Актюбинского областного суда Еркин Жапаров - за совершение дисциплинарного проступка;
Судьи Жамбылского областного суда: Нурлан Жумагулов и Гульнар Сыздыкова - в связи с уходом в отставку,
Судья Туркестанского областного суда Клара Жаппасова - в связи с уходом в отставку;
Судья Абайского районного суда города Шымкент Канат Мылтыкбаев - за совершение дисциплинарного проступка;
Судья военного суда Семейского гарнизона области Абай Аскарбек Жунусбеков - в связи с уходом в отставку;
Судья специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области Алмакуль Туменбаева - в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;
Судья специализированного следственного суда города Атырау Дина Трумова - в связи со смертью;
Председатель специализированного следственного суда города Уральск Нурлан Губашев - в связи со смертью.
По городу Астана:
Судья Алматинского районного суда Нургуль Смагулова - в связи с переходом на другую работу;
Судья Есильского районного суда Жанна Кулакбаева - в связи с переходом на другую работу;
Судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Марина Кушакова - в связи с уходом в отставку.
По городу Алматы:
Судья районного суда № 2 Алмалинского района Айжан Рамазанова - в связи с переходом на другую работу;
Судья Медеуского районного суда Светлана Жолманова - за совершение дисциплинарного проступка.
По Карагандинской области:
Судья суда района Әлихан Бекейхан города Караганда Бахыт Мухатжанова - в связи с уходом в отставку;
Судья специализированного межрайонного экономического суда Рафаил Дурдыев - в связи с уходом в отставку;
Судья Темиртауского городского суда Айжан Шаяхметова - за совершение дисциплинарного проступка;
Председатель специализированного суда по административным правонарушениям города Темиртау Ерлан Сыздыков - в связи с уходом в отставку;
Судья Лисаковского городского суда Костанайской области Нурлан Агибаев - в связи с уходом в отставку.