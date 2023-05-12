Новые судьи назначены в ряде областей Казахстана

На портале «Адилет» опубликовали указ главы государства о назначении новых судей в ряде регионов Казахстана, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Так, назначены:

Судьей Каргалинского районного суда Актюбинской области – Данагуль Сарсенова;

Судьей Карасайского районного суда Алматинской области – Жазира Утегенова;

Судьей Таласского районного суда Жамбылской области – Кайрат Избасаров;

Судьей суда № 2 района Элихан Бекейхан города Караганды – Талгат Экзеков.

Судьей Шемонаихинского районного суда Восточно-Казахстанской области – Кымбат Калдаманова.

По Костанайской области:

Судьей Амангельдинского районного суда – Ерлан Бекбосинов;

Судьей Карабалыкского районного суда – Бек-Хан Усмаев;

Судьей Лисаковского городского суда – Мадина Айсенова;

Судьей Костанайского городского суда – Евгения Минх;

Судьями Рудненского городского суда – Асылхан Бижанов, Динара Жанабаева, Гульсум Иманбаева.

По Северо-Казахстанской области:

Судьей суда района имени Габита Мусрепова - Наталья Калинина;

Судьей Мамлютского районного суда – Инна Зубкова.

По Туркестанской области:

Судьей Сарыагашского районного суда – Жасулан Орынбаев;

Судьей Туркестанского городского суда - Жанабил Акынов.

Вместе с тем, ряд судей освобожден от занимаемых должностей по причинам, связанным с дисциплинарным поступком, обвинительным приговором, переходом на другую работу или должность, а также связанным с уходом в отставку.

Так, освобождены:

Судья Актюбинского областного суда Еркин Жапаров - за совершение дисциплинарного проступка;

Судьи Жамбылского областного суда: Нурлан Жумагулов и Гульнар Сыздыкова - в связи с уходом в отставку,

Судья Туркестанского областного суда Клара Жаппасова - в связи с уходом в отставку;

Судья Абайского районного суда города Шымкент Канат Мылтыкбаев - за совершение дисциплинарного проступка;

Судья военного суда Семейского гарнизона области Абай Аскарбек Жунусбеков - в связи с уходом в отставку;

Судья специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области Алмакуль Туменбаева - в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;

Судья специализированного следственного суда города Атырау Дина Трумова - в связи со смертью;

Председатель специализированного следственного суда города Уральск Нурлан Губашев - в связи со смертью.

По городу Астана:

Судья Алматинского районного суда Нургуль Смагулова - в связи с переходом на другую работу;

Судья Есильского районного суда Жанна Кулакбаева - в связи с переходом на другую работу;

Судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Марина Кушакова - в связи с уходом в отставку.

По городу Алматы:

Судья районного суда № 2 Алмалинского района Айжан Рамазанова - в связи с переходом на другую работу;

Судья Медеуского районного суда Светлана Жолманова - за совершение дисциплинарного проступка.

По Карагандинской области:

Судья суда района Әлихан Бекейхан города Караганда Бахыт Мухатжанова - в связи с уходом в отставку;

Судья специализированного межрайонного экономического суда Рафаил Дурдыев - в связи с уходом в отставку;

Судья Темиртауского городского суда Айжан Шаяхметова - за совершение дисциплинарного проступка;

Председатель специализированного суда по административным правонарушениям города Темиртау Ерлан Сыздыков - в связи с уходом в отставку;

Судья Лисаковского городского суда Костанайской области Нурлан Агибаев - в связи с уходом в отставку.