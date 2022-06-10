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Экономика , Общество
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку по итогам мая

В ряде регионов страны утверждены сниженные тарифы на общую сумму порядка 4,3 млрд тенге по итогам мая 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КРЕМ МНЭ РК.

Согласно законодательству о естественных монополиях, субъект естественных монополий (СЕМ) обязан ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, представлять в уполномоченный орган отчеты об исполнении утвержденной тарифной сметы и утвержденной инвестиционной программы.

Анализ отчета субъекта об исполнении утвержденной тарифной сметы проводится тарифным ведомством в течение шестидесяти календарных дней со дня его поступления.

Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК отмечает, что неисполнение СЕМ определенных обязательств, к примеру, по модернизации и развитию, которые он взял на себя при получении тарифа, влечет со стороны тарифного регулятора введение компенсирующего тарифа, то есть временное снижение тарифа до полного возврата потребителям неосвоенных средств.

Таким образом, КРЕМ и его территориальные подразделения рассмотрели и проанализировали отчеты субъектов-монополистов на предмет исполнения утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы за 2021 год.

"По результатам рассмотрения отчетов выявлены неисполнения обязательств по 30 СЕМ, из них такие крупные субъекты-монополисты, как АО "Астана-Энергия", АО "Астана-Теплотранзит" (г.Нур-Султан), КГП "Талдыкоргантеплосервис" (Алматинская область) и другие.

В 7 регионах страны (г. Нур-Султан, Алматинская область, ВКО, Жамбылская область, Костанайская область, Мангистауская область, Павлодарская область) утверждены временные компенсирующие тарифы на общую сумму порядка 4,3 млрд тенге по таким услугам, как теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и предоставление подъездных путей", – говорится в сообщении.

Снижение тарифов в разрезе услуг в среднем составило:

– теплоснабжение – 17%;

– водоснабжение – 7,4%;

– водоотведение – 3%;

– электроснабжение – 18,6%;

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