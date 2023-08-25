В селах Казахстана построят 163 комфортные школы

Это 44% от общего числа учебных заведений, запланированных в рамках нацпроекта. Об этом заявил председатель правления АО «Samruk-KazynaConstruction» Маулен Айманбетов на пленарном заседании Республиканского августовского совещания педагогов.

Фото: пресс-служба Samruk-KazynaConstruction

В конференции, где приняли участие свыше 11 тыс. работников образования, Айманбетов подробно рассказал о ходе реализации пилотного национального проекта «Комфортная школа».

В своем выступлении он отметил, что проект призван комплексно решить проблему дефицита школ и нехватки ученических мест. А также позволит сократить количество аварийных школ.

В ходе первого этапа реализации проекта до конца 2024 года в эксплуатацию будут сданы первые 208 комфортных школ. Планируется, что 86 из них (39 школ на 300 ученических мест и 47 школ на 600 мест) распахнут свои двери к 1 сентября следующего года. Остальные 122 комфортные школы вместимостью от 900 до 2500 мест будут сданы к концу 2024-го.

Айманбетов отметил, что школы могут быть построены раньше утвержденных сроков. Точная информация напрямую зависит от получения положительного заключения госэкспертизы и утверждения графика производственных работ.

«На сегодняшний день определены подрядчики 194 школ. Из них ЕРС-контракты заключены по 182 объектам, по 12 школам поданы апелляции по результатам тендерных процедур, которые в настоящее время рассматриваются. Контракты будут заключаться из одного источника до 30 августа на 4 формы обучения. Новый тендер объявлен по 10 школам: подрядчики по 2 школам будут определены к 10 сентября, а результаты тендерных процедур по остальным 8 школам будут подведены к 30 сентября», – проинформировал глава «Samruk-KazynaConstruction».

Он отметил, что проектирование учебных заведений идет полным ходом, объемно-планировочные решения были согласованы с РГП «Госэкспертиза» и разосланы во все регионы. По трем сейсмическим и двум климатическим зонам разрабатываются 31 проект для повторного применения и 6 индивидуальных проектов. Готовые ПСД комфортных школ можно будет применить для строительства других объектов образования в будущем.

На строительных площадках ведутся подготовительные работы. В частности, осуществляется установка ограждений и камер наблюдения, демонтаж существующих сетей, топографические и геологические изыскания, забивка пробных свай, рытье котлована и многие другие работы.

«Есть те, кто сомневается, что мы не сможем построить школы в срок. Хочу сказать, что если проектно-сметная документация составлена качественно, построить здание в 2-3 этажа с технической точки зрения несложно. А если проект некачественный, в ходе работ будут вноситься коррективы, и строительство затянется. Учитывая это, мы уделяем особое внимание проектированию школ. Проектно-сметная документация должна быть полной, подробной и продуманной во всех отношениях. Лично я ежедневно провожу встречи со специалистами по дизайну и постоянно контролирую процесс», – отметил Айманбетов.

По словам председателя, из 369 школ, запланированных в рамках нацпроекта, 163 объекта образования или 44% будут построены в сельских населенных пунктах, а 56%, то есть 206 комфортных школ возведут в городах.

«Таким образом, разрыв в качестве образования будет существенно сокращен, так как все школы строятся по единому стандарту и будут идентичными», – добавил он.

Ожидается, что новые и современные учебные заведения станут центром притяжения детей и взрослых. Площадь комфортных школ на 15-20% превысит размер обычных общеобразовательных школ, а техническое оснащение увеличится в 4 раза. Предметных кабинетов и спортзалов, в отличие от большинства общеобразовательных школ, будет больше. В комфортных школах оборудуют по 3-4 спортивных зала в зависимости от вместимости объектов.

Школы намерены обеспечить самыми современными системами видеонаблюдения, контроля доступа и автоматической блокировки дверей при возникновении угроз.

Отметим, что АО «Samruk-KazynaConstruction» является единой дирекцией по строительству комфортных школ в рамках пилотного нацпроекта.