Именно приглашение на работу в АНК на должность пресс-секретаря сподвигло Руслана углубиться в изу­чение государственного языка.

– В 2011 году главный редактор газеты «Кому Что?» Наталья Денисова пригласила меня на работу внештатным корреспондентом, – вспоминает Руслан. – Начинал с небольших заметок, освещал акции, мероприятия, события. И все это мне пригодилось сейчас – по долгу службы я стал еще и переводчиком. На русский с казахского языка перевожу анонсы, пресс-релизы, отчеты. В 1993 году Кызылординская область первой в республике стала внедрять казахский язык в документооборот местных исполнительных органов, а в 2001 году официально осуществила переход делопроизводства на государственный язык. Работа над переводами очень мне помогла – я стал быстрее пополнять словарный запас, запоминать фразы.

По словам Руслана, говорить и писать на казахском языке его научила сама жизнь. В настоящее время свободно общается на государственном языке на работе, в автобусе, на рынке.

– В Кызылординской области никто не удивляется тому, что представители других этносов разговаривают на государственном языке, – поведал собеседник. – Изучая казахский язык, расширяешь свое мировоззрение, познаешь культуру, традиции и обычаи казахского народа. Кто владеет языком, тот большего успеха достигнет в будущем! А тем, кто считает, что поздно изу­чать, я скажу – это пустая отговорка. Учиться никогда не поздно!

Рассказывая о семье, Руслан отметил, что он воспитывался у дедушки и бабушки – Николая Сергеевича и Риммы Васильевны. А имя его мамы, Любови Николаевны Орловой, также широко известно в Приаралье. Она почти 40 лет преподавала русский язык и литературу в КГУ им. Коркыт Ата, а ее репортажи, аналитические статьи и очерки не раз публиковались в газетах, журналах и на интернет-сайтах республики.

Лучше всех государственным языком в семье владеет супруга Руслана – Екатерина Ченыкаева. И это вполне естественно, ведь она родилась в поселке Теренозек Сырдарьинского района, в котором представители всех этносов говорят на казахском языке как на родном.

В 1993 году после окончания с крас­ным аттестатом средней школы № 210 Екатерина поступила в Кызыл­ординское медицинское училище на специальность «сестринское дело». После его окончания с красным дип­ломом вернулась в родные края и работала в районной больнице.

– В Теренозеке тесно переплелись культура и традиции нескольких этносов, – говорит Екатерина. – В моей семье Ченыкаевых все владели казахским языком, мы также любим готовить казахские национальные блюда. Все наши соседи и знакомые были казахами, поэтому совершенно естественно, что мы общались с ними на казахском языке. В медучилище педагоги и студенты поражались моему свободному владению языком. По этому поводу я всегда любила шутить: «Оңға карасам қазақ, солға қарасам қазақ, қазақша білмей қайтейін?»

Одно время Екатерина работала старшей медицинской сестрой в Цент­ральном клиническом госпитале для инвалидов войны в Астане.

– При госпитале я посещала хор, исполняла песни на казахском языке, – рассказывает Екатерина. – Главный врач госпиталя Адильхан Абдуллин, узнав об этом, организовывал концерты в различных лечебных учреждениях и Министерстве здравоохранения. Я всегда выступала сольным номером, наизусть читала произведения великого Абая. Главврач не уставал повторять мне: «Человек столько раз человек, сколько языков он знает!» На мой взгляд, это очень мудрое и точное выражение. Свободное владение казахским языком очень помогает в жизни, а работая в Астане, я даже получала надбавку к заработной плате за ведение делопроизводства на государственном языке.

Сейчас Екатерина работает в Кызыл­орде руководителем департамента медицинского партнерства и сервиса в ТОО «Lab service company». В товариществе все владеют государственным языком.

– У нас интернациональный коллектив, но язык общения один – казахский, – не без гордости говорит Екатерина. – Когда мы празднуем Наурыз, я с удовольствием надеваю камзол и хожу в нем на работу, участвую в различных инсценировках, демонст­рирующих национальные обряды и обычаи, очень люблю петь казахские песни. Меня не раз приглашали на национальные обряды. Как-то раз я с великим удовольствием перерезала путы дочери подруги. Подготовилась к тұсаукесер по всем канонам казахских традиций: купила одежду девочке, подарки членам семьи.

Руслан и Екатерина воспитывают восьмилетнего сына Богдана, которого в семье ласково называют Кудайбергенчик.

– Однажды сын-первоклассник пришел домой и заявил: «Мама, я хочу быть казахом!» – рассказывает Екатерина. – Когда я стала выяснять причину такого желания, то оказалось, что он хочет свободно владеть казахским языком. Мы с мужем очень рады, что воспитываем патриота, который хочет знать язык.