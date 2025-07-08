В Семее подростки избили рыбачившего на реке мальчика

Происшествия
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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

О случившемся рассказала старшая сестра пострадавшего 12-летнего мальчика, опубликовав пост в городских пабликах, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Девушка рассказывает, что мальчик рыбачил один, когда к нему подошла группа подростков 14-15 лет. Сначала была словесная агрессия, затем ее братишку стали избивать. Итог - перелом предплечья, ушибы таза и спины, множественные травмы, не говоря уже о психологическом шоке.

Семья пострадавшего просит помощи у юристов и адвокатов, специализирующихся на делах с участием несовершеннолетних.

Как сообщила уполномоченная по правам ребенка области Абай Эльзира Жунусова, по факту избиения возбуждено уголовное дело по статье 107 УК РК. Назначена экспертиза. Она также добавила, что находится на связи с матерью пострадавшего. Семье мальчика предложена помощь от центра психологической поддержки.

Фото предоставлено сестрой пострадавшего

#мальчик #подростки #избиение

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