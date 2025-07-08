Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Девушка рассказывает, что мальчик рыбачил один, когда к нему подошла группа подростков 14-15 лет. Сначала была словесная агрессия, затем ее братишку стали избивать. Итог - перелом предплечья, ушибы таза и спины, множественные травмы, не говоря уже о психологическом шоке.

Семья пострадавшего просит помощи у юристов и адвокатов, специализирующихся на делах с участием несовершеннолетних.

Как сообщила уполномоченная по правам ребенка области Абай Эльзира Жунусова, по факту избиения возбуждено уголовное дело по статье 107 УК РК. Назначена экспертиза. Она также добавила, что находится на связи с матерью пострадавшего. Семье мальчика предложена помощь от центра психологической поддержки.

Фото предоставлено сестрой пострадавшего