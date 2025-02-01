В Семее установят «умные светофоры»

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Компания ТОО «СМЭУ Астана» презентовала проект по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), направленный на повышение безопасности и эффективности транспортной инфраструктуры Семея.

Цель проекта — не только решить текущие проблемы дорожной инфраструктуры, но и создать условия для предотвращения аварийных ситуаций в будущем. Внедрение новых технологий станет частью стратегического плана развития Семея, охватывающего общественный транспорт, дорожную безопасность и городскую инфраструктуру.

Так, представители компании представили следующие нововведения: «АРМ Инспектора», пешеходные светофоры со звуковым сопровождением, регулируемые, проекционные, активные пешеходные переходы.

Внедрение АСУДД позволит значительно повысить эффективность транспортной системы города, снизить среднее время в пути на 20% и рост транспортной нагрузки на 10%, увеличить пропускную способность перекрестков на 25%, а также выявить проблемные участки улично-дорожной сети с 100% точностью.

Акимат области Абай заинтересован в реализации проекта. Департаменту полиции и ответственным отделам акимата города Семей были даны соответствующие поручения.