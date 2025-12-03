По данным областного управления образования, около двух тысяч учеников областных школ обучаются дистанционно, из-за ОРВИ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В общеобразовательных школах Атырау введен масочный режим. Такое решение приняли в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметили в ведомстве, в связи с увеличением числа респираторных вирусных инфекций за последние две недели, в образовательных организациях вводится режим обязательного ношения медицинских масок для учащихся и сотрудников.

В департаменте пояснили, что отмечен рост обращений подростков в поликлиники с жалобами на высокую температуру, кашель и другие симптомы сезонных инфекций. В отдельных классах фиксируется повышенный уровень заболеваемости, что потребовало дополнительных мер предосторожности.

Теперь ученикам и учителям рекомендуется носить медицинские маски в учебных кабинетах, местах общего пользования и при проведении школьных мероприятий. Помимо этого, усилена дезинфекция помещений, проветривание и утренний фильтр для детей с признаками недомогания.

Санврачи отмечают, что меры носят профилактический характер и будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации. Родителям напомнили о необходимости своевременно обращаться к врачам при первых симптомах заболевания и не отправлять в школу детей, чувствующих себя плохо.

При этом, как сообщили в пресс-службе областного управления образования, около двух тысяч учеников областных школ обучаются дистанционно, из-за ОРВИ.