В школы – за новыми знаниями

В 2023-м на ремонт 21 учреж­дения выделен 1 млрд 100 млн тенге. Капитальная реконструкция ведется в шести школах Алакольского, Кербулакского, Каратальского и Аксуского районов.

На двух объектах ремонт стартовал в прошлом году. По данным ведомства, сдать школы планируют к 1 сентября.

На контроле департамента также находится обеспечение школьников питанием. На эти цели из областного бюджета в нынешнем учебном году выделен 1 млрд 700 млн тенге, что позволит обеспечить бесплатными обедами 52 616 учащихся с первого по четвертый классы, в том числе и в сельских адаптивных школах.