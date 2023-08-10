В школы – за новыми знаниями Свежий выпуск 10 августа 2023 г. 3:30 1 Дина Боранбаева Департамент по обеспечению качества в сфере образования области Жетысу проверил готовность 337 школ региона к учебному году. В 2023-м на ремонт 21 учреждения выделен 1 млрд 100 млн тенге. Капитальная реконструкция ведется в шести школах Алакольского, Кербулакского, Каратальского и Аксуского районов. На двух объектах ремонт стартовал в прошлом году. По данным ведомства, сдать школы планируют к 1 сентября. На контроле департамента также находится обеспечение школьников питанием. На эти цели из областного бюджета в нынешнем учебном году выделен 1 млрд 700 млн тенге, что позволит обеспечить бесплатными обедами 52 616 учащихся с первого по четвертый классы, в том числе и в сельских адаптивных школах. #Жетысу #Образование #школы #готовность #учебный год