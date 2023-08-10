В школы – за новыми знаниями

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Дина Боранбаева

Департамент по обеспечению качества в сфере образования области­ Жетысу проверил готовность 337 школ региона к учебному году.

В 2023-м на ремонт 21 учреж­дения выделен 1 млрд 100 млн тенге. Капитальная реконструкция ведется в шести школах Алакольского, Кербулакского, Каратальского и Аксуского районов.

На двух объектах ремонт стартовал в прошлом году. По данным ведомства, сдать школы планируют к 1 сентября.

На контроле департамента также находится обеспечение школьников питанием. На эти цели из областного бюджета в нынешнем учебном году выделен 1 млрд 700 млн тенге, что позволит обеспечить бесплатными обедами 52 616 учащихся с первого по четвертый классы, в том числе и в сельских адаптивных школах.

#Жетысу #Образование #школы #готовность #учебный год

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