Презентация монографии доктора исторических наук, профессора – известного археолога Александра Николаевича Подушкина «Государство Кангюй II век до н. э. – IV век н. э. в свете археологических источников» – значимое событие в научной и культурной жизни страны.

Это фундаментальное исследование стало итогом почти полувековой работы экспедиций археологического отряда Чимкентского педагогического института, а затем – Центра археологии Южно-Казахстанского педагогического университета им. У. Жанибекова, изучающих древнее государство Кангюй. В книге впервые в отечественной исторической науке системно представлены результаты многолетних раскопок и обобщены все известные археологические материалы, позволяющие реконструировать политическую, экономическую и духовную жизнь одного из древнейших государственных образований на территории Казахстана.

По словам автора монографии, до недавнего времени о государстве Кангюй ученые знали лишь из китайских хроник. Однако именно археология позволила «услышать голос самих кангюйцев».

– Все сведения о Кангюе реконструируются исключительно на основе археологических фактов, собранных в ходе десятилетий раскопок, – отметил Александр Подушкин. – Мы впервые можем говорить о собственной письменности этого государства. Эти тексты зафиксированы на глиняных кирпичах-таблицах, которые после записи обжигались. Таких находок пока нет больше нигде в Центральной Азии.

Сегодня исследователям удалось обнаружить более полусотни фрагментов с 1 680 знаками и 180 строками, среди которых два полных текста. Это бесценный источник для историков, линг­вистов, археологов и этнологов, дающий возможность понять, как жили, мыслили и управляли своим государством древние кангюйцы.

Монография освещает широкий спектр тем – от архитектуры и фортификации до искусства, керамики и духовной культуры. Особое внимание уделено протосогдийской письменности, которая, по словам специалистов, стала уникальным явлением и высшим атрибутом цивилизации.

Известный археолог, профессор Зейнолла Самашев назвал презентацию книги Александра Подушкина важнейшим научным и культурным событием не только для Шымкента, но и для всей страны.

– Впервые в отечественной исторической науке собраны воедино сведения о государстве, о котором ранее почти ничего не было известно. Открытие Арысской археологической культуры я бы даже назвал событием мирового уровня, – считает Зейнолла Самашев.

Сам Александр Подушкин подчеркивает, что найденные артефакты – керамика, украшения, элементы письменности – позволяют утверждать: государство Кангюй было полиэтническим, включало в себя кочевые народы – хунну, сарматов, поздних саков и собственно кангюйцев, населявших территорию региона.

В презентации приняли участие представители научного сообщества, видные ученые из ближнего и дальнего зарубежья, а также руководство города. Заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек отметил, что труд Александра Подушкина – пример того, как в Казахстане развивается фундаментальная наука.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал, что знание и наука – это сила, способная изменить мир, – подчеркнул Сарсен Куранбек. – Сегодня в Казахстане ведется системная работа по поддержке молодых ученых, модернизации научной инфраструктуры и изу­чению исторического наследия. Выход в свет этой монографии – конкретный результат государственной политики в сфере науки. Благодаря многолетнему труду и настойчивости автора в научный оборот введены новые данные, касающиеся древней истории нашего народа.

Ректор Южно-Казахстанского педагогического университета им. У. Жанибекова Алибек Нуртаев считает издание уникальным, так как оно доказывает, что уже в глубокой древности на территории Южного Казахстана существовало высокоразвитое государство со своей культурой, архитектурой и письменностью  – это наше общее достояние и повод для гордости.

Книга издана ограниченным тиражом и будет передана в крупные библиотеки и научные центры страны. Она, без сомнения, станет настольной для археологов, историков, палеолингвистов, этнологов и всех исследователей древней цивилизации Центральной Азии.

Монография Александра Подуш­кина не просто дополняет, а во многом меняет представление о древней истории Казахстана. Она доказывает: именно здесь, на землях Южного Казахстана, уже более двух тысяч лет назад существовало развитое государство с собственной системой письма, архитектурой и духовной культурой – прямое свидетельство высокого уровня цивилизации наших предков.

