В Сирии ликвидирован один из главарей ИГ

В мире
Марат Манаспаев
В результате атаки с воздуха, осуществленной США, в Сирии был уничтожен один из главарей так называемой террористической группировки Ирака и Леванты Тарик бин Тахар аль-Йауни аль-Харзи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис. По его словам, аль-Харзи был ликвидирован еще 16 июня в Шаддаде. В Пентагоне уточнили, что удар был нанесен при помощи беспилотного летательного аппарата. По словам Дэвиса, убитый отвечал за переправку бойцов и оружия для ИГ из Ливии в Ирак. Кроме того, он координировал атаки террористов-смертников.

В американском министерстве обороны полагают, что смерть аль-Харзи негативно скажется на способности группировки перевозить в регион иностранных боевиков.

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